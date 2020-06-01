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Минтруд хочет продлить информирование работников о выборе трудовой
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РИА Новости

Минтруд хочет продлить информирование работников о выборе трудовой

11:50 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минтруд хочет продлить срок информирования работников о возможности выбора между электронной и бумажной трудовой до 1 октября, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
На заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сенаторы обратили внимание на то, что 30 июня истекает срок, когда работодатели должны ознакомить работников с возможностью выбрать, в какой форме продолжить вести трудовую книжку - в электронной или бумажной.
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"Нами подготовлен проект постановления... мы пока рассматриваем срок 1 октября, то есть мы хотим пролонгировать это решение с переносом срока до 1 октября", - сказал Котяков.
С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря.
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Антон КотяковСовет Федерации РФОбщество
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