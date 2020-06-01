Минтруд хочет продлить информирование работников о выборе трудовой

"Нами подготовлен проект постановления... мы пока рассматриваем срок 1 октября, то есть мы хотим пролонгировать это решение с переносом срока до 1 октября", - сказал Котяков.

С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря.