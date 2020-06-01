Минтруд хочет продлить информирование работников о выборе трудовой

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Минтруд хочет продлить срок информирования работников о возможности выбора между электронной и бумажной трудовой до 1 октября, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
На заседании комитета Совета Федерации по социальной политике сенаторы обратили внимание на то, что 30 июня истекает срок, когда работодатели должны ознакомить работников с возможностью выбрать, в какой форме продолжить вести трудовую книжку - в электронной или бумажной.
"Нами подготовлен проект постановления... мы пока рассматриваем срок 1 октября, то есть мы хотим пролонгировать это решение с переносом срока до 1 октября", - сказал Котяков.
С 1 января вступил в силу закон о введении электронных трудовых книжек в РФ. Согласно ему, до 1 июля 2020 года все работодатели должны будут письменно проинформировать сотрудников о возможности сделать выбор: оставить трудовую в бумажной форме или перейти на электронную. Соответствующее заявление работнику нужно будет написать с 1 июля до 31 декабря.
17 апреля, 14:44На портале госуслуг стала доступна электронная трудовая книжка