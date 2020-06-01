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2020-06-01T11:48
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Четверых жителей Санкт-Петербурга задержали по подозрению в педофилии
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РИА Новости

Четверых жителей Санкт-Петербурга задержали по подозрению в педофилии

11:48 01.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Полиция задержала четверых мужчин по подозрению в развращении восьми несовершеннолетних в Петербурге, сообщает пресс-служба СК РФ.
Накануне сообщалось о задержании подозреваемых без уточнении их количества, равно как и числа предполагаемых пострадавших.
Санкт-Петербурге в рамках расследования уголовных дел о совершении преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержаны четверо местных жителей", - говорится в релизе.
По данным пресс-службы, задержаны 32-летний, 37-летний, 54-летний и 59-летний мужчины. В квартире одного из подозреваемых находились два подростка.
"По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории Санкт-Петербурга ряд преступлений сексуального характера в отношении восьми несовершеннолетних 2002-2005 годов рождения", - отмечается в сообщении.
У подозреваемых при обысках изъяты порнографические видеоматериалы, тетради, блокноты.
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Следственный комитет России (СК РФ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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