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2020-06-01T11:52
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Котяков рассказал о числе заключенных социальных контрактов
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РИА Новости

Котяков рассказал о числе заключенных социальных контрактов

11:47 01.06.2020 (обновлено: 11:52 01.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день заключено 68 тысяч социальных контрактов, в программе участвуют около 300 тысяч человек.
"В 2020 году у нас на сегодняшний день реализуется пилотная пока часть этого проекта, в ней участвуют 21 субъект с общим объемом финансирования порядка 7 миллиардов рублей. На данный момент охват граждан, которые у нас участвуют в рамках этих 21 субъектов, порядка 300 тысяч человек, и если это мерить в соцконтрактах, это 68 тысяч социальных контрактов", - рассказал Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
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Он добавил, что начиная с 2021 года будет осуществляться переход к полномасштабному введению этого инструмента по всей стране, в проекте будут участвовать все 85 субъектов с общим объемом финансирования на эту задачу в 29 миллиардов рублей.
Социальный контракт – это договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Гражданин, который заключает этот контракт, принимает на себя определенные обязательства. Он должен пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело.
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