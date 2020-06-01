Котяков рассказал о числе заключенных социальных контрактов

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что на сегодняшний день заключено 68 тысяч социальных контрактов, в программе участвуют около 300 тысяч человек.
"В 2020 году у нас на сегодняшний день реализуется пилотная пока часть этого проекта, в ней участвуют 21 субъект с общим объемом финансирования порядка 7 миллиардов рублей. На данный момент охват граждан, которые у нас участвуют в рамках этих 21 субъектов, порядка 300 тысяч человек, и если это мерить в соцконтрактах, это 68 тысяч социальных контрактов", - рассказал Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Он добавил, что начиная с 2021 года будет осуществляться переход к полномасштабному введению этого инструмента по всей стране, в проекте будут участвовать все 85 субъектов с общим объемом финансирования на эту задачу в 29 миллиардов рублей.
Социальный контракт – это договор между гражданином и органом социальной защиты, содержащий взаимные обязательства по предоставлению помощи в виде денежных выплат или услуг. Гражданин, который заключает этот контракт, принимает на себя определенные обязательства. Он должен пройти переобучение, трудоустроиться или начать развивать собственное дело.