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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:43
https://ria.ru/20200601/1572280564.html
В Приамурье пациент с коронавирусом сбежал из больницы через окно
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823303_0:83:3072:1811_1036x0_80_0_0_664edcd3e9e82381c30a0fc362d8e141.jpg
РИА Новости

В Приамурье пациент с коронавирусом сбежал из больницы через окно

11:43 01.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Больной коронавирусом в Амурской области сбежал из больницы, спрыгнув с третьего этажа на козырек здания, полиция задержала его, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в правительстве региона.
Житель Шимановска 1980 года рождения находился на лечении в Благовещенской городской клинической больнице и попытался сбежать в воскресенье.
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"...находился на лечении с заболеванием новой коронавирусной инфекцией. Спрыгнув с третьего этажа на козырек, амурчанин покинул лечебное учреждение. В кратчайшие сроки сотрудники МО МВД России Благовещенска задержали пациента недалеко от больницы. Задержанный находится в больнице под охраной наряда конвойной службы... возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ", - сообщили журналистам в правительстве региона.
Меру пресечения мужчине изберут в ближайшее время, нарушителю грозит лишение свободы до двух лет либо штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Среди санкций статьи также принудительные работы и запрет занимать определенные должности.
Всего в Амурской области возбуждено три уголовных дела за подобные правонарушения, в регионе выявлено 528 случаев коронавирусной инфекции, 166 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьШимановскБлаговещенскПроисшествия
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