В Приамурье пациент с коронавирусом сбежал из больницы через окно

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июн - РИА Новости. Больной коронавирусом в Амурской области сбежал из больницы, спрыгнув с третьего этажа на козырек здания, полиция задержала его, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в правительстве региона.
Житель Шимановска 1980 года рождения находился на лечении в Благовещенской городской клинической больнице и попытался сбежать в воскресенье.
"...находился на лечении с заболеванием новой коронавирусной инфекцией. Спрыгнув с третьего этажа на козырек, амурчанин покинул лечебное учреждение. В кратчайшие сроки сотрудники МО МВД России Благовещенска задержали пациента недалеко от больницы. Задержанный находится в больнице под охраной наряда конвойной службы... возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ", - сообщили журналистам в правительстве региона.
Меру пресечения мужчине изберут в ближайшее время, нарушителю грозит лишение свободы до двух лет либо штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Среди санкций статьи также принудительные работы и запрет занимать определенные должности.
Всего в Амурской области возбуждено три уголовных дела за подобные правонарушения, в регионе выявлено 528 случаев коронавирусной инфекции, 166 человек выздоровели.
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