В Карабахе число заразившихся коронавирусом выросло до 43

"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 43 граждан. Излечились 26 пациентов, состояние здоровья остальных 17 удовлетворительное", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 102 человека, проведены 926 тестов.