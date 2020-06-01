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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:30
https://ria.ru/20200601/1572279781.html
В Карабахе число заразившихся коронавирусом выросло до 43
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Карабахе число заразившихся коронавирусом выросло до 43

11:30 01.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
ЕРЕВАН, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в непризнанной Нагорно-Карабахской республике выросло на три и достигло 43, сообщили в понедельник в минздраве Карабаха.
Власти непризнанной республики 31 мая сообщали о 40 подтвержденных случаях COVID-19 и 26 выздоровевших пациентах.
"На данный момент в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) коронавирус выявлен у 43 граждан. Излечились 26 пациентов, состояние здоровья остальных 17 удовлетворительное", - говорится в сообщении, размещенном на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что в Карабахе изолированы 102 человека, проведены 926 тестов.
По данным минздрава, три новых случая выявлены у жителей непризнанной республики, прибывших из-за рубежа и сразу отправленных на изоляцию.
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Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июня.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗФранцияСШААзербайджанВ мире
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