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Эксперт: "Авифавир" нельзя применять для лечения беременных с COVID-19
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РИА Новости

Эксперт: "Авифавир" нельзя применять для лечения беременных с COVID-19

11:22 01.06.2020
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© Фото : РФПИПрепарат "Авифавир" прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК "ХимРар"
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
© Фото : РФПИ
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 имеет противопоказания: его не следует применять для лечения беременных, заявил заместитель директора Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов.
"Наиболее важным и известным нежелательным явлением... является его возможный тератогенный эффект, то есть влияние на плод, поэтому очень строгие правила введены в контроль безопасности приема данного препарата, это обязательный контроль на наличие беременности перед началом приема препарата и необходимость контроля за возможным наступлением беременности в период приема препарата как со стороны женщины, так и со стороны мужчины", - сказал Чуланов на пресс-конференции онлайн.
Первый в России препарат против COVID-19 "Авифавир" производства РФПИ и "ХимРар" ранее получил одобрение Минздрава. В начале июня первые партии "Авифавира" будут направлены в Росздравнадзор для получения заключения на ввод в обращение. Первые поставки препарата в российские больницы ожидаются 11 июня. В июне в российские больницы планируется поставить 60 тысяч курсов "Авифавира".
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