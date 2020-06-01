Котяков рассказал о росте количества вакансий на рынке труда

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество вакансий на рынке труда выросло примерно на 200 тысяч, сейчас это 1 миллион 144 тысячи вакансий, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
"Также на портале "Работа в России" работодатель размещает имеющиеся у него вакансии. Если в начале года мы имели более 1,5 миллиона вакансий, то в апреле месяце, начале апреля количество сократилось, составило менее одного миллиона вакансий, примерно 950 тысяч, то сейчас, за последний месяц количество вакансий, предлагаемых вакансий на рынке труда выросло примерно на 200 тысяч вакансий, сейчас уже 1 миллион 144 тысячи вакансий", - заявил Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Он также отметил, что портал предоставляет и сведения о режимах занятости на конкретных предприятиях, сведения о количестве принятых и уволенных сотрудников на основе данных Пенсионного фонда.