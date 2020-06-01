Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T11:22
https://ria.ru/20200601/1572279195.html
Котяков рассказал о росте количества вакансий на рынке труда
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/06/1563820667_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_7f9d59e09cfb5126b37f5ca9b08dec9f.jpg
РИА Новости

Котяков рассказал о росте количества вакансий на рынке труда

11:22 01.06.2020
100
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Количество вакансий на рынке труда выросло примерно на 200 тысяч, сейчас это 1 миллион 144 тысячи вакансий, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
"Также на портале "Работа в России" работодатель размещает имеющиеся у него вакансии. Если в начале года мы имели более 1,5 миллиона вакансий, то в апреле месяце, начале апреля количество сократилось, составило менее одного миллиона вакансий, примерно 950 тысяч, то сейчас, за последний месяц количество вакансий, предлагаемых вакансий на рынке труда выросло примерно на 200 тысяч вакансий, сейчас уже 1 миллион 144 тысячи вакансий", - заявил Котяков на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Он также отметил, что портал предоставляет и сведения о режимах занятости на конкретных предприятиях, сведения о количестве принятых и уволенных сотрудников на основе данных Пенсионного фонда.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
11:20
Котяков назвал число трудящихся в режиме неполного рабочего дня россиян
040011
Обсудить 0
Антон КотяковСовет Федерации РФОбщество
Рекомендуем
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков назвал число трудящихся в режиме неполного рабочего дня россиян
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Котяков рассказал о мониторинге по состоянию рынка труда
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Эксперт: "Авифавир" нельзя применять для лечения беременных с COVID-19
Сахар
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько сахара можно детям
Молодые люди в защитных медицинских масках за столиком в кафе
Роспотребнадзор убрал из рекомендаций по общепиту пункт о площади кафе
Митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров)
В РПЦ назвали причину смерти митрополита Варнавы
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ
Минтруд пока не скорректировал достижение национальных целей на 2024 год
Собаки
Заразиться коронавирусом от домашних животных нельзя, заявил эпидемиолог
Здание правительства РФ
Правительство не поддержало законопроект о выплатах для домохозяек
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии не выявили новых случаев коронавируса за сутки
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Минтруд хочет продлить информирование работников о выборе трудовой
Протестующие в Вашингтоне
Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
Санитарная обработка в помещениях ресторана
Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков во время брифинга
В России зарегистрировали два миллиона 90 тысяч безработных
Сотрудник лаборатории
Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:44Испания выведет в июле военных с тренировочной базы в Ираке
12:42Депутат предложила обнулить для турбизнеса плату за аренду пляжей
12:41В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
Лента новостейМолния