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2020-06-01T11:35
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Правительство не поддержало законопроект о выплатах для домохозяек
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РИА Новости

Правительство не поддержало законопроект о выплатах для домохозяек

11:20 01.06.2020 (обновлено: 11:35 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание правительства РФ
Здание правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Правительство не поддерживает законопроект ЛДПР о выплатах в размере МРОТ для домохозяек, следует из отзыва кабмина, размещенного в базе данных Госдумы.
ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить ежемесячные выплаты господдержки в размере МРОТ для домохозяек. Проектом закона определяется, что под домашних хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому. При этом право на такое пособие будет иметь только один из членов семьи и в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не превышает двухкратную величину прожиточного минимума в регионе.
"Реализация предлагаемых изменений потребует выделения средств федерального бюджета и иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на цели законопроекта. Однако в нарушение требований статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. С учетом изложенного Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в документе.
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Также, по мнению кабмина, предусмотренное законопроектом определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки, "что приведет к проблемам в правоприменительной практике при реализации предлагаемых новаций". Кроме того, не определены подлежащие учету виды доходов, период и основания прекращения выплаты пособия в законопроекте, указывает правительство.
Помимо этого, кабмин указывает, что предлагаемое законопроектом применение МРОТ для определения величины пособия не соответствует правовой природе минимального размера оплаты труда, который может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. При этом применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается, отмечает правительство.
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ЛДПРВладимир ЖириновскийРоссияПравительство РФЭкономика
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