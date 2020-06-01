Правительство не поддержало законопроект о выплатах для домохозяек

Также, по мнению кабмина, предусмотренное законопроектом определение домашнего хозяйства содержит неконкретные формулировки, "что приведет к проблемам в правоприменительной практике при реализации предлагаемых новаций". Кроме того, не определены подлежащие учету виды доходов, период и основания прекращения выплаты пособия в законопроекте, указывает правительство.

Помимо этого, кабмин указывает, что предлагаемое законопроектом применение МРОТ для определения величины пособия не соответствует правовой природе минимального размера оплаты труда, который может применяться только для регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей обязательного социального страхования. При этом применение минимального размера оплаты труда для других целей не допускается, отмечает правительство.