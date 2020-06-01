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2020-06-01T11:18
https://ria.ru/20200601/1572278861.html
Иран призвал власти в США прекратить насилие против своих граждан
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РИА Новости

Иран призвал власти в США прекратить насилие против своих граждан

11:17 01.06.2020 (обновлено: 11:18 01.06.2020)
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© РИА Новости / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкПротестующие в Вашингтоне
Протестующие в Вашингтоне
© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 1 июн – РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана призвало власти США прекратить насилие в отношении своих граждан, сделав отсылку к словам погибшего во время задержания афроамериканца о том, что он не может дышать.
В ходе брифинга официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился на английском языке как к американским властям, так и к гражданам США, выразив поддержку последним из-за "угнетенного положения", против которого они выступают.
"Послание американским официальным лицам и полиции: прекратите насилие против своих граждан, позвольте им дышать", - сказал Мусави, обратившись уже к властям.
Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
Массовые беспорядки в Миннеаполисе
© REUTERS / Carlos Barria

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются несколько дней.

Протестующие в Миннеаполисе поджигают полицейский участок
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются несколько дней.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

Протестующий возле полицейского участка в Миннеаполисе
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
© AP Photo / Julio Cortez

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
© AP Photo / Julio Cortez

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

Протестующий несет перевернутый американский флаг возле горящего здания в Миннеаполисе
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
© REUTERS / Carlos Barria

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

Беспорядки в Миннеаполисе
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Девушка с травмами, полученными во время протестов в Миннеаполисе
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

Демонстрация после гибели Джорджа Флойда у здания 3-го полицейского участка в Миннеаполисе, США
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
© REUTERS / Eric Miller

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

Беспорядки в Миннеаполисе
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Eric Miller

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

Люди собрались возле правительственного центра округа Хеннепин, чтобы почтить минутой молчания погибшего Джорджа Флойда
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Nicholas Pfosi

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

Беспорядки в Миннеаполисе
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
© AP Photo / Kerem Yucel

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

Протестующие на парковке магазина Target рядом с третьим полицейским участком в Миннеаполисе. 28 мая 2020 года
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
© AP Photo / Jim Mone

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

Протест на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейскими в Миннеаполисе, США
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
© REUTERS / Eric Miller

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
© REUTERS / Carlos Barria

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

Люди у импровизированного мемориала в честь афроамериканца Джорджа Флойда на месте его гибели
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
1 из 15

Беспорядки в Миннеаполисе продолжаются несколько дней.

© REUTERS / Carlos Barria
2 из 15

В ночь на пятницу протестующие окружили полицейский участок.

© AFP 2020 / Getty Images /Stephen Maturen
3 из 15

Полицейские поднялись на крышу и попытались рассеять толпу светошумовыми гранатами и слезоточивым газом.

© AP Photo / Julio Cortez
4 из 15

Тогда возмущенные люди ворвались в здание и подожгли его.

© AP Photo / Julio Cortez
5 из 15

Протестующие возле полицейского участка в Миннеаполисе.

© REUTERS / Carlos Barria
6 из 15

Полицейских эвакуировали на вертолете, никто не пострадал.

© REUTERS / Carlos Barria
7 из 15

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

© REUTERS / Carlos Barria
8 из 15

События в Миннеаполисе отозвались протестами и в других городах.

© AFP 2020 / Getty Images/Stephen Maturen
9 из 15

Власти города Сент-Пол, прилегающего к Миннеаполису, запросили у властей штата Миннесота помощь.

© REUTERS / Eric Miller
10 из 15

К местам беспорядков направили более 500 бойцов Национальной гвардии.

© REUTERS / Eric Miller
11 из 15

Массовые акции начались после того, как в интернете появился ролик с кадрами задержания афроамериканца.

© REUTERS / Nicholas Pfosi
12 из 15

На записи было видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, а один надавил коленом ему на шею.

© AP Photo / Kerem Yucel
13 из 15

Задержанный говорил, что не может дышать, а затем потерял сознание.

© AP Photo / Jim Mone
14 из 15

Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.

© REUTERS / Eric Miller
15 из 15

Офицеров, которые принимали участие в задержании, уволили из полиции.

© REUTERS / Carlos Barria
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Обсудить 5
Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаАббас МусавиМИД ИранаСШАВ мире
Популярные комментарии
И не только, список большой, кого американцы поучали и некоторых даже демократически бомбили. Китай, Россия, Сербия, Сирия, Ирак и Вьетнам - все должны возмутится действия американских властей.
1 июня, 11:24
Саша Неваша
1200001
Пусть немедленно отведут полицию и нацгвардию подальше от городов. Нельзя мешать мирным протестам.
1 июня, 11:32
Naum Vygodsky
920001
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