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Специалисты зарегистрировали восемь выбросов на вулкане Эбеко
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РИА Новости

Специалисты зарегистрировали восемь выбросов на вулкане Эбеко

11:06 01.06.2020 (обновлено: 11:07 01.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Пепловый выброс на вулкане Эбеко
Пепловый выброс на вулкане Эбеко
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июн – РИА Новости. Восемь пепловых выбросов в понедельник зарегистрировано на вулкане Эбеко на острове Парамушир, сообщили РИА Новости в Сахалинской группе реагирования на вулканические извержения на Курилах.
"В понедельник на Эбеко наблюдалось восемь выбросов. Высота столба дыма трех эксплозий достигала 3 километров над уровнем моря, пяти остальных — от 2 до 2,5 километра. Пепловые шлейфы распространялись в юго-восточном направлении на расстояние 5 километров, затем в течение дня их развернуло на север", - уточнила старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова, добавив, что для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.
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Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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ЭбекоПарамуширРоссийская академия наукСеверо-КурильскПроисшествия
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