Специалисты зарегистрировали восемь выбросов на вулкане Эбеко

"В понедельник на Эбеко наблюдалось восемь выбросов. Высота столба дыма трех эксплозий достигала 3 километров над уровнем моря, пяти остальных — от 2 до 2,5 километра. Пепловые шлейфы распространялись в юго-восточном направлении на расстояние 5 километров, затем в течение дня их развернуло на север", - уточнила старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова, добавив, что для местной авиации установлен оранжевый цветовой код опасности.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.