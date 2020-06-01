Пассажиропоток российских аэропортов упал на 87,3 процента

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиропоток российских аэропортов в апреле упал по сравнению с мартом на 87,3%, следует из данных Пассажиропоток российских аэропортов в апреле упал по сравнению с мартом на 87,3%, следует из данных Росавиации

В апреле количество пассажиров аэропортов страны составило 1,47 миллиона человек, в марте - 11,6 миллиона. Следовательно, падение составило примерно 87,3%.

На международных рейсах пассажиропоток в апреле составил 30,4 тысячи человек, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 98,8%. Количество пассажиров на внутренних рейсах составило 1,44 миллиона, снижение - 84,1%.

Росавиация ранее сообщала, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле упал на 92,1%, до 739,5 тысячи человек.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.