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2020-06-01T11:42
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Пассажиропоток российских аэропортов упал на 87,3 процента
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РИА Новости

Пассажиропоток российских аэропортов упал на 87,3 процента

11:06 01.06.2020 (обновлено: 11:42 01.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСамолеты специального летного отряда "Россия" на стоянке в аэропорту Внуково
Самолеты специального летного отряда Россия на стоянке в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Пассажиропоток российских аэропортов в апреле упал по сравнению с мартом на 87,3%, следует из данных Росавиации.
В апреле количество пассажиров аэропортов страны составило 1,47 миллиона человек, в марте - 11,6 миллиона. Следовательно, падение составило примерно 87,3%.
На международных рейсах пассажиропоток в апреле составил 30,4 тысячи человек, снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 98,8%. Количество пассажиров на внутренних рейсах составило 1,44 миллиона, снижение - 84,1%.
Росавиация ранее сообщала, что пассажиропоток российских авиакомпаний в апреле упал на 92,1%, до 739,5 тысячи человек.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самолеты на стоянке в аэропорту Внуково
27 мая, 10:51Распространение нового коронавируса
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