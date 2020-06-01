Путин поручил обеспечить принятие закона об электронной визе иностранцам

Проект федерального закона предлагает определить электронную визу как самостоятельную категорию визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица, а также установить, что электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешённым сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток. Электронная виза будет оформляться на основании решения МИД об оформлении визы иностранному гражданину по его заявлению, заполненному на специализированном сайте в интернете. Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырёх календарных дней с даты подачи иностранцем заявления о её оформлении.