Путин поручил обеспечить принятие закона об электронной визе иностранцам

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить принятие законопроекта, касающегося оформления электронной визы для въезда иностранцев в РФ с 1 января 2021 года, говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития транспорта.
Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект о введении в России с 1 января 2021 года единой электронной визы. Сейчас в экспериментальном порядке электронные визы действуют для посещения Дальнего Востока, Калининградской области и Санкт-Петербурга.
"Обеспечить принятие Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся оформления единой электронной визы и въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан на основании единой электронной визы, и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (законопроект № 945923–7)", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения – 1 октября 2020 года.
Проект федерального закона предлагает определить электронную визу как самостоятельную категорию визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица, а также установить, что электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешённым сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток. Электронная виза будет оформляться на основании решения МИД об оформлении визы иностранному гражданину по его заявлению, заполненному на специализированном сайте в интернете. Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырёх календарных дней с даты подачи иностранцем заявления о её оформлении.