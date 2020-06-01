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2020-06-01T10:47
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Путин поручил обеспечить принятие закона об электронной визе иностранцам
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РИА Новости

Путин поручил обеспечить принятие закона об электронной визе иностранцам

10:41 01.06.2020 (обновлено: 10:47 01.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину обеспечить принятие законопроекта, касающегося оформления электронной визы для въезда иностранцев в РФ с 1 января 2021 года, говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам развития транспорта.
Правительство РФ ранее внесло в Госдуму законопроект о введении в России с 1 января 2021 года единой электронной визы. Сейчас в экспериментальном порядке электронные визы действуют для посещения Дальнего Востока, Калининградской области и Санкт-Петербурга.
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"Обеспечить принятие Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части, касающейся оформления единой электронной визы и въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан на основании единой электронной визы, и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (законопроект № 945923–7)", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения – 1 октября 2020 года.
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Проект федерального закона предлагает определить электронную визу как самостоятельную категорию визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица, а также установить, что электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешённым сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток. Электронная виза будет оформляться на основании решения МИД об оформлении визы иностранному гражданину по его заявлению, заполненному на специализированном сайте в интернете. Срок оформления электронной визы будет составлять не более четырёх календарных дней с даты подачи иностранцем заявления о её оформлении.
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