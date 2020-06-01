В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщили в оперативном штабе. Умерли 162 пациента, выписались 3994.
Больше всего новых инфицированных в Москве (2297), Подмосковье (728) и Санкт-Петербурге (364). Также 315 случаев зарегистрировали в Нижегородской области, 283 — в Свердловской, 229 — в Иркутской. У 40% болезнь протекает без симптомов.
Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 5,9 миллиона человек, почти 367 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.