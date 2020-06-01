В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости . Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщили в оперативном штабе. Умерли 162 пациента, выписались 3994.

Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились.