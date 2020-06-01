Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T11:55
https://ria.ru/20200601/1572275417.html
В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572249145_0:0:2994:1685_1036x0_80_0_0_983660397c15c2a771290c2381af8ce8.jpg
РИА Новости

В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом

10:36 01.06.2020 (обновлено: 11:55 01.06.2020)
28495
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкРеспубликанская детская больница во Владикавказе
Республиканская детская больница во Владикавказе
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщили в оперативном штабе. Умерли 162 пациента, выписались 3994.
Больше всего новых инфицированных в Москве (2297), Подмосковье (728) и Санкт-Петербурге (364). Также 315 случаев зарегистрировали в Нижегородской области, 283 — в Свердловской, 229 — в Иркутской. У 40% болезнь протекает без симптомов.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысяч вылечились.
В мире, по данным ВОЗ, заболели как минимум 5,9 миллиона человек, почти 367 тысяч умерли. Россия занимает третье место в списке стран, наиболее подверженных инфекции, — после Соединенных Штатов и Бразилии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
291988920102
Обсудить 31
Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоВОЗМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
Популярные комментарии
Этому лохотрону конца, похоже, не будет.
1 июня, 10:44
АСАнтивирус С.
50511325
Я не сижу, работаю и гуляю, как обычно)))
1 июня, 10:47
АСАнтивирус С.
2801149
Рекомендуем
Фельдшеры в противоэпидемических костюмах во время выезда к пациенту
В России за сутки коронавирус выявили у 9268 человек
Медик у машины скорой помощи
В России за сутки коронавирус выявили у 8952 человек
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
Минздрав одобрил первый в России препарат от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Города мира. Женева
Трамп объявил о прекращении отношений с ВОЗ
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что отложит G7 до сентября и пригласит на него Россию
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon
SpaceX отправила Crew Dragon с экипажем к МКС
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Нацгвардию привлекли для подавления беспорядков в 21 американском штате
Кадры операция по ликвидации террористов в Ингушетии
В Ингушетии ликвидировали двух боевиков
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19
Денежные купюры США
Курс доллара упал ниже 70 рублей впервые с 6 марта
Санитарная обработка в помещениях ресторана
Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Стюардесса в салоне самолета
Ъ: Роспотребнадзор отменил требование по загрузке самолетов на 50%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:42Депутат предложила обнулить для турбизнеса плату за аренду пляжей
12:41В Кремле прокомментировали идею Трампа о приглашении России на саммит G7
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
Лента новостейМолния