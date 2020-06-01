В Подмосковье подтопило более 200 участков и 25 дачных домов

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Свыше 200 приусадебных участков и 25 дачных домов оказались подтопленными по уточненным данным в результате половодья на территории семи муниципальных образований Московской области, сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
"На территории городских округов Истра, Наро-Фоминский, Можайский, Красногорск, Клин, Одинцовский и Сергиево-Посадский в четырех населенных пунктах и восьми садовых товариществах произошли подтопления 204 приусадебных участков, 25 дачных домов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, больше всего приусадебных участков подтоплено в СНТ "Лесная Поляна" (80) и в СНТ "Дубрава" (30).
По его словам, при прохождении штормового фронта также были подтоплены два участка автомобильных дорог.