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2020-06-01T18:56
https://ria.ru/20200601/1572277726.html
Затопленные улицы и садовые участки: последствия ливней в Подмосковье
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572271256_0:78:2964:1745_1036x0_80_0_0_873de4c755a78eb050d1b9c80ddb5af6.jpg
РИА Новости

Затопленные улицы и садовые участки: последствия ливней в Подмосковье

14:32 01.06.2020 (обновлено: 18:56 01.06.2020)
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В столичном регионе ликвидируют последствия рекордных ливней. Пострадавшие подмосковные города и поселки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Затяжные дожди практически не прекращались все выходные.

Автобетоносмеситель на подтопленной улице в поселке Опалиха Московской области
1 из 12

Затяжные дожди практически не прекращались все выходные.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

За двое суток выпало полторы месячные нормы осадков.

Мужчина переносит девушку через лужу в поселке Опалиха Московской области
2 из 12

За двое суток выпало полторы месячные нормы осадков.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

По некоторым улицам теперь можно передвигаться вплавь.

Мужчина на велосипеде на подтопленной улице в поселке Опалиха Московской области
3 из 12

По некоторым улицам теперь можно передвигаться вплавь.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Самая сложная ситуация — в Красногорске, Истре, Наро-Фоминске, Клину, Сергиевом Посаде, Одинцово

Мужчина на крыше строения на подтопленном участке в поселке Нахабино Московской области
4 из 12

Самая сложная ситуация — в Красногорске, Истре, Наро-Фоминске, Клину, Сергиевом Посаде, Одинцово

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Здесь подтоплены более 120 приусадебных участков, 25 дачных домов и дорога.

Мужчина на подтопленной улице в поселке Опалиха Московской области
5 из 12

Здесь подтоплены более 120 приусадебных участков, 25 дачных домов и дорога.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Корреспондент готовится к репортажу на затопленной улице.

Корреспондент готовится к репортажу на затопленной улице в поселке Опалиха Московской области
6 из 12

Корреспондент готовится к репортажу на затопленной улице.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Пострадавшим оказывают адресную помощь и при необходимости эвакуируют.

Подтопленные улицы в поселке Нахабино Московской области
7 из 12

Пострадавшим оказывают адресную помощь и при необходимости эвакуируют.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Угрозы жизни и здоровью людей нет.

Мужчина на деревянном настиле в поселке Опалиха Московской области
8 из 12

Угрозы жизни и здоровью людей нет.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

С последствиями стихии борются все местные службы и МЧС.

Подтопленная улица в поселке Опалиха Московской области
9 из 12

С последствиями стихии борются все местные службы и МЧС.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

К работам привлекли более ста человек и 43 единицы техники.

Люди на подтопленной улице в поселке Нахабино Московской области
10 из 12

К работам привлекли более ста человек и 43 единицы техники.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Для откачки воды используют мотопомпы, ассенизаторские и другие машины.

Ассенизаторская машина откачивает воду в поселке Нахабино Московской области
11 из 12

Для откачки воды используют мотопомпы, ассенизаторские и другие машины.

© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанк

На случай ухудшения ситуации привели в готовность аэромобильную группировку.

Подтопленной дом в поселке Нахабино Московской области
12 из 12

На случай ухудшения ситуации привели в готовность аэромобильную группировку.

© РИА Новости / Нина Зотина
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