Затопленные улицы и садовые участки: последствия ливней в Подмосковье

Затяжные дожди практически не прекращались все выходные.
Затяжные дожди практически не прекращались все выходные.
За двое суток выпало полторы месячные нормы осадков.
За двое суток выпало полторы месячные нормы осадков.
По некоторым улицам теперь можно передвигаться вплавь.
По некоторым улицам теперь можно передвигаться вплавь.
Самая сложная ситуация — в Красногорске, Истре, Наро-Фоминске, Клину, Сергиевом Посаде, Одинцово
Самая сложная ситуация — в Красногорске, Истре, Наро-Фоминске, Клину, Сергиевом Посаде, Одинцово
Здесь подтоплены более 120 приусадебных участков, 25 дачных домов и дорога.
Здесь подтоплены более 120 приусадебных участков, 25 дачных домов и дорога.
Корреспондент готовится к репортажу на затопленной улице.
Корреспондент готовится к репортажу на затопленной улице.
Пострадавшим оказывают адресную помощь и при необходимости эвакуируют.
Пострадавшим оказывают адресную помощь и при необходимости эвакуируют.
Угрозы жизни и здоровью людей нет.
С последствиями стихии борются все местные службы и МЧС.
С последствиями стихии борются все местные службы и МЧС.
К работам привлекли более ста человек и 43 единицы техники.
К работам привлекли более ста человек и 43 единицы техники.
Для откачки воды используют мотопомпы, ассенизаторские и другие машины.
Для откачки воды используют мотопомпы, ассенизаторские и другие машины.
На случай ухудшения ситуации привели в готовность аэромобильную группировку.
На случай ухудшения ситуации привели в готовность аэромобильную группировку.