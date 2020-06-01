Во Владимирской области выявили 59 новых случаев коронавируса

ВОРОНЕЖ, 1 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом во Владимирской области увеличилось за сутки на 59 - до 2735, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 мск 1 июня 2020 года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2735 случаев заболевания", - говорится в сообщении.
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Во Владимире зарегистрированы 576 случаев COVID-19, в городе Петушки и Петушинском районе - 387, в Гусь-Хрустальном районе - 380, Александровском районе - 250, Муроме - 233, Ковровском районе - 230.
Выздоровели после COVID-19 в регионе 732 пациента, в том числе 47 человек - на 31 мая, умер 21 пациент.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 5,9 миллиона случаев заражения, свыше 367 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.