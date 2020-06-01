Во Владимирской области выявили 59 новых случаев коронавируса

"На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 мск 1 июня 2020 года лабораторно подтверждено 59 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2735 случаев заболевания", - говорится в сообщении.