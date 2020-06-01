Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-01T09:31
https://ria.ru/20200601/1572271220.html
В Крыму призвали созвать заседание в ООН по водоснабжению полуострова
https://cdn21.img.ria.ru/images/151699/92/1516999271_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_91e890fae49607ab519af6a2aa092a52.jpg
РИА Новости

В Крыму призвали созвать заседание в ООН по водоснабжению полуострова

09:31 01.06.2020
1426
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПартизанское водохранилище в Крыму
Партизанское водохранилище в Крыму
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Партизанское водохранилище в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер предложил провести специальное заседание в ООН по вопросу возобновления поставок днепровской воды в Крым, прекращенное в одностороннем порядке Украиной шесть лет назад.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
03:08
Поклонская обратилась в ООН из-за блокировки Киевом подачи воды в Крым
"Вопрос водной блокады Крыма носит гуманитарный характер. Киевские власти по сути предприняли попытку физического уничтожения жителей полуострова. Призываю созвать спецзаседание ООН по данному вопросу и по оказанию воздействия на Украину в части восстановления подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Крымские общественники готовы принять участие в этом заседании и обосновать суть преступной политики украинской власти в отношении крымчан", - сказал Абажер.
По его словам, перекрытие подачи днепровской воды в Крым – варварское решение, которое недопустимо и кощунственно в современном цивилизационном мире.
"Мы посмотрели бы, как бы реагировали европейцы, если бы одна из стран Евросоюза перекрыла русло реки Дунай, лишив остальных водных ресурсов. Днепр берет начало на территории Российской Федерации, и теперь Украина, через территорию которой протекает река, самовольно блокирует поставку воды в Крым", - сказал Абажер.
Основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра, обеспечивавший 85% потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Подольский мостовой переход в Киеве
5 апреля, 12:42
В Крыму назвали условия Киева по возобновлению подачи воды абсурдом
2020011
Обсудить 7
РоссияДнепр (город)Иван АбажерДунай (река)Наталья ПоклонскаяМишель БачелетГосдума РФЕвросоюзРеспублика КрымООНУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вид с моря на Гонконг
В Гонконге считают, что санкции ударят по американским компаниям
Пассажирский самолет в небе
Украина возобновит авиасообщение с 15 июня
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Полиция Израиля
В Израиле арестовали преступную группу, торговавшую россиянками
Сенатор Олег Морозов
Сенатор оценил обвинения в якобы причастности России к беспорядкам в США
Премьер-министр Молдавии Ион Кику
Молдавия не будет отказываться от российского кредита, заявил премьер
Виды Москвы
Шведский экономист спрогнозировал превращение Москвы в скопление поселков
Работа на газопроводе Ямал-Европа
"Газпром" возобновил транзит газа через Польшу
Протестующие в Миннеаполисе
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Автомобиль украинской полиции в Киеве
Суд арестовал 20 участников перестрелки в Киевской области
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Судья удалил экс-президента Киргизии из зала суда до конца слушаний
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы
США стоят на пороге революции, заявил Жириновский
Телеведущий Валдис Пельш
Пельш объяснил, почему предпочитает жить в России, а не в Латвии
Ведущий программы 60 минут Евгений Попов
"Вот уроды": Попов раскритиковал Human Rights Watch за отношение к России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:37В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
12:37Лукашенко заявил, что не допустит "майданов" в период выборов президента
12:35Путин не планирует встречи с нефтяниками, заявил Песков
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
Лента новостейМолния