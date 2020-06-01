В Крыму призвали созвать заседание в ООН по водоснабжению полуострова

По его словам, перекрытие подачи днепровской воды в Крым – варварское решение, которое недопустимо и кощунственно в современном цивилизационном мире.

Основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра, обеспечивавший 85% потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.