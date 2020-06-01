В Крыму призвали созвать заседание в ООН по водоснабжению полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ и Крыма Иван Абажер предложил провести специальное заседание в ООН по вопросу возобновления поставок днепровской воды в Крым, прекращенное в одностороннем порядке Украиной шесть лет назад.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская направила письмо на имя Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывов осудить преступные действия украинских властей, в одностороннем порядке перекрывших поставку пресной воды на полуостров, и принять меры по возобновлению подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.
"Вопрос водной блокады Крыма носит гуманитарный характер. Киевские власти по сути предприняли попытку физического уничтожения жителей полуострова. Призываю созвать спецзаседание ООН по данному вопросу и по оказанию воздействия на Украину в части восстановления подачи воды по Северо-Крымскому каналу. Крымские общественники готовы принять участие в этом заседании и обосновать суть преступной политики украинской власти в отношении крымчан", - сказал Абажер.
По его словам, перекрытие подачи днепровской воды в Крым – варварское решение, которое недопустимо и кощунственно в современном цивилизационном мире.
"Мы посмотрели бы, как бы реагировали европейцы, если бы одна из стран Евросоюза перекрыла русло реки Дунай, лишив остальных водных ресурсов. Днепр берет начало на территории Российской Федерации, и теперь Украина, через территорию которой протекает река, самовольно блокирует поставку воды в Крым", - сказал Абажер.
Основным источником пресной воды для Крыма является Северо-Крымский канал Днепра, обеспечивавший 85% потребностей людей в чистой и безопасной питьевой воде. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.