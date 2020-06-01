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2020-06-01T08:49
https://ria.ru/20200601/1572269668.html
Глава ЛНР напомнил о детях, вынужденных прятаться от обстрелов ВСУ
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РИА Новости

Глава ЛНР напомнил о детях, вынужденных прятаться от обстрелов ВСУ

08:49 01.06.2020
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© РИА НовостиПамятник погибшим детям Донбасса в Луганске
Памятник погибшим детям Донбасса в Луганске
© РИА Новости
Памятник погибшим детям Донбасса в Луганске. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Дети, живущие в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, до сих пор вынуждены прятаться в подвалах из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник в официальном обращении к Международному дню защиты детей.
Ранее в ЛНР заявляли, что за время конфликта в Донбассе на территории республики погибли 34 ребенка, 85 стали инвалидами.
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"Мы никогда не простим чудовищных преступлений киевской власти, всегда будем помнить о тех ужасах, которые пришлось пережить маленьким жителям Донбасса. Многие из них, живущие на прифронтовых территориях, до сих пор вынуждены прятаться в подвалах, каждый день рискуя жизнью", - говорится в обращении Пасечника, предоставленном РИА Новости.
Глава ЛНР подчеркнул, что война в Донбассе унесла жизни тысяч человек, в том числе 34 детей республики, возраст младшего из которых был меньше месяца.
"Украинская армия лишила их счастливого детства, незабываемой юности, долгой и счастливой жизни. Никогда не угаснут боль и горечь от невосполнимой утраты самого дорогого, что у нас есть, – наших детей… Военные преступления не имеют срока давности, виновные обязательно понесут справедливое наказание. Украинская власть ответит за каждую оборванную детскую жизнь", - подчеркнул Пасечник.
Представители инспекции ОБСЕ в Донецке
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
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