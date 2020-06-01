Глава ЛНР напомнил о детях, вынужденных прятаться от обстрелов ВСУ

ЛУГАНСК, 1 июн - РИА Новости. Дети, живущие в населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, до сих пор вынуждены прятаться в подвалах из-за обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник в официальном обращении к Международному дню защиты детей.
Ранее в ЛНР заявляли, что за время конфликта в Донбассе на территории республики погибли 34 ребенка, 85 стали инвалидами.
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"Мы никогда не простим чудовищных преступлений киевской власти, всегда будем помнить о тех ужасах, которые пришлось пережить маленьким жителям Донбасса. Многие из них, живущие на прифронтовых территориях, до сих пор вынуждены прятаться в подвалах, каждый день рискуя жизнью", - говорится в обращении Пасечника, предоставленном РИА Новости.
"Украинская армия лишила их счастливого детства, незабываемой юности, долгой и счастливой жизни. Никогда не угаснут боль и горечь от невосполнимой утраты самого дорогого, что у нас есть, – наших детей… Военные преступления не имеют срока давности, виновные обязательно понесут справедливое наказание. Украинская власть ответит за каждую оборванную детскую жизнь", - подчеркнул Пасечник.