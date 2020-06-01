Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T08:14
https://ria.ru/20200601/1572269021.html
В Приморье система видеонаблюдения отследит соблюдение масочного режима
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571739322_0:179:3198:1979_1036x0_80_0_0_7341f687aa94d8d27c206f7fc328e3fb.jpg
РИА Новости

В Приморье система видеонаблюдения отследит соблюдение масочного режима

08:14 01.06.2020
1068
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГорожане в защитных масках
Горожане в защитных масках
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Горожане в защитных масках. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Интеллектуальная система видеонаблюдения будет вести поиск нарушителей социальной дистанции и масочного режима в шести муниципалитетах Приморья с 1 июня, сообщает правительство региона.
Система видеонаблюдения охватывает более 230 объектов во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Артеме, Арсеньеве и Большом Камне. Наблюдение ведется за местами массового скопления людей: скверами, рынками, площадями, остановками общественного транспорта, торговыми центрами, спортивными площадками, образовательными учреждениями и так далее. Всего задействовано 500 камер, сообщают власти региона.
Масочный режим
28 мая, 02:08Распространение нового коронавируса
Собянин ужесточил масочный режим
"С 1 июня в шести муниципальных образованиях Приморского края начала действовать система видеонаблюдения. На первом этапе она направлена на поиск и выявление нарушителей социальной дистанции и масочного режима, а также отслеживает скопления людей в общественных местах", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что по итогам работы комплекса будет принято решение о его возможной интеграции в систему "Умный город".
"Все видеокамеры оснащены интеллектуальной системой видеоаналитики – в автоматическом режиме идет фиксация всех противоправных действий в поле зрения, технология биометрии позволяет распознавать лица даже в масках и очках. При этом в процессе передачи изображения никаких угроз персональным данным не возникает – все загружаемые видео имеют уникальный цифровой идентификатор в системе "112", – приводится в сообщении информация краевого министерства цифрового развития и связи.
Власти уточняют, что система в автоматическом режиме "не назначает штрафы и является лишь инструментом фиксации нарушений". Информация о нарушителях режима направляется в центр обработки данных ГОЧС, где ее обрабатывают операторы системы "112", откуда и поступает в правоохранительные органы. В дальнейшем, когда угроза коронавируса отступит, власти планируют рассмотреть возможность интеграции системы видеонаблюдения в комплекс "Умный город".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
2100411
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВладивостокАртемПриморский крайУссурийскОбщество
Рекомендуем
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Кадр видеоклипа Little Big GO BANANAS
Клип Little big признали "Самым трэшовым" на музыкальной премии в Берлине
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Россия может стать экспортером препарата против COVID-19
Республиканская детская больница во Владикавказе
В России за сутки выявили 9035 случаев заражения коронавирусом
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В Минздраве рассказали об испытаниях российского препарата от COVID-19
Ольга Бузова
Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
Санитарная обработка в помещениях ресторана
Роспотребнадзор обновил рекомендации для работы кафе и ресторанов
Горожане купаются в фонтане на Манежной площади в Москве
Ученые прогнозируют аномальное лето. Что ждет Россию?
Работа ломбарда
Изнанка ломбардного бизнеса: что чаще всего закладывают и когда выкупают
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Сбербанк сообщил о возможных проблемах с мобильным приложением
Солдаты Национальной гвардии США в Луисвилле
Нацгвардию привлекли для подавления беспорядков в 21 американском штате
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Здание правительства РФ
Правительство не поддержало законопроект о выплатах для домохозяек
Здание Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Международная изоляция: Китай выдавил Трампа из ВОЗ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:35Песков заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США
12:34Главком ВМФ утвердил акт приемки "Князя Владимира" в состав флота
12:34Мишустин доложит Путину о национальном плане восстановления экономики
12:33Путин проведет два международных телефонных разговора
12:33В России учредили "Корпорацию морского приборостроения"
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
Лента новостейМолния