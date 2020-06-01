В Приморье система видеонаблюдения отследит соблюдение масочного режима

ВЛАДИВОСТОК, 1 июн - РИА Новости. Интеллектуальная система видеонаблюдения будет вести поиск нарушителей социальной дистанции и масочного режима в шести муниципалитетах Приморья с 1 июня, сообщает правительство региона.
Система видеонаблюдения охватывает более 230 объектов во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Артеме, Арсеньеве и Большом Камне. Наблюдение ведется за местами массового скопления людей: скверами, рынками, площадями, остановками общественного транспорта, торговыми центрами, спортивными площадками, образовательными учреждениями и так далее. Всего задействовано 500 камер, сообщают власти региона.
"С 1 июня в шести муниципальных образованиях Приморского края начала действовать система видеонаблюдения. На первом этапе она направлена на поиск и выявление нарушителей социальной дистанции и масочного режима, а также отслеживает скопления людей в общественных местах", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что по итогам работы комплекса будет принято решение о его возможной интеграции в систему "Умный город".
"Все видеокамеры оснащены интеллектуальной системой видеоаналитики – в автоматическом режиме идет фиксация всех противоправных действий в поле зрения, технология биометрии позволяет распознавать лица даже в масках и очках. При этом в процессе передачи изображения никаких угроз персональным данным не возникает – все загружаемые видео имеют уникальный цифровой идентификатор в системе "112", – приводится в сообщении информация краевого министерства цифрового развития и связи.
Власти уточняют, что система в автоматическом режиме "не назначает штрафы и является лишь инструментом фиксации нарушений". Информация о нарушителях режима направляется в центр обработки данных ГОЧС, где ее обрабатывают операторы системы "112", откуда и поступает в правоохранительные органы. В дальнейшем, когда угроза коронавируса отступит, власти планируют рассмотреть возможность интеграции системы видеонаблюдения в комплекс "Умный город".
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