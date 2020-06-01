В Приморье система видеонаблюдения отследит соблюдение масочного режима

Власти отмечают, что по итогам работы комплекса будет принято решение о его возможной интеграции в систему "Умный город".

"Все видеокамеры оснащены интеллектуальной системой видеоаналитики – в автоматическом режиме идет фиксация всех противоправных действий в поле зрения, технология биометрии позволяет распознавать лица даже в масках и очках. При этом в процессе передачи изображения никаких угроз персональным данным не возникает – все загружаемые видео имеют уникальный цифровой идентификатор в системе "112", – приводится в сообщении информация краевого министерства цифрового развития и связи.