В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 105 человек

НОВОСИБИРСК, 1 июн – РИА Новости. Сто пять новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выздоровели десять пациентов, один скончался, сообщает в понедельник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на утро 1 июня в Новосибирской области за сутки выявлено еще 105 случаев заражения COVID-19. 10 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончался один пациент, мужчина в возрасте 66 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в регионе зафиксировано 2914 случаев коронавирусной инфекции. В том числе у 176 детей. 1129 человек выздоровели, 33 пациента скончались.
"В отделениях реанимации находятся 67 человек. На ИВЛ – 20 пациентов", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализированы 66 детей с подозрением на коронавирус, включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1482. Еще 163 пациента с подозрением на коронавирус и с уже подтвержденным диагнозом находятся в районных больницы Сузуна, Черепанова, Карасука, Куйбышева, Коченева, Тогучина, Татарска, Искитима, Чулыма, Каргата, Чанов и Довольного.
Всего в Новосибирской области провели 114 483 теста на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 2750 жителей региона, 17554 человека сняты с наблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.