В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 105 человек

"По данным оперативного штаба на утро 1 июня в Новосибирской области за сутки выявлено еще 105 случаев заражения COVID-19. 10 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов. Скончался один пациент, мужчина в возрасте 66 лет", - говорится в сообщении.