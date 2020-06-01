В Кузбассе выявили 44 новых случая COVID-19

"Еще у 44 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Четыре пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 233 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 349 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.