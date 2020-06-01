Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T07:37
https://ria.ru/20200601/1572268034.html
В Кузбассе выявили 44 новых случая COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571977191_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3ce3f15d02a276c2ea1d8167802b0757.jpg
РИА Новости

В Кузбассе выявили 44 новых случая COVID-19

07:37 01.06.2020
1336
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники входят в красную зону госпиталя COVID-19. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 1 июн - РИА Новости. Количество заразившихся коронавирусом за последние сутки в Кузбассе достигло 44 человек, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 44 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Четыре пациента с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 233 человека. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 349 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, 32 новых случая выявлено в Новокузнецке, шесть – в Кемерово, по два – в Белово и Междуреченске, по одному – в Прокопьевске и Кемеровском районе. Среди новых выздоровевших два жителя Юрги, по одному – из Белово и Анжеро-Судженска.
По данным на понедельник, в Кузбассе выявлено 589 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 233 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9248 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000210
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Кемеровский районЮргаНовокузнецкКемеровская областьОбщество
Рекомендуем
Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию
В Новокузнецке в пансионате для пожилых 26 человек заразились COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя COVID-19
В Кузбассе выявили 25 случаев COVID-19
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Течение коронавируса связали с нарушениями свертываемости крови
Николай Азаров
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Протестующие в Миннеаполисе
"Вероятно, это русские": взломано абсолютное оружие США
Медик выходит из машины скорой помощи
В Кузбассе выявили 25 новых случаев COVID-19
Здание Государственной думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Семья
Российские семьи начнут получать новые выплат на детей с 1 июня
Владимир Кузьмин
Владимир Кузьмин резко ответил "жалующимся на безденежье" артистам
Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат
Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Работа художника Ganbrood (Bas Uterwijk) по воссозданию облика Наполеона с помощью искусственного интеллекта
Искусственный интеллект воссоздал истинное лицо Наполеона
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19
В Новосибирской области коронавирус выявили еще у 105 человек
Врачи в Красноярском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, переоборудованном под госпиталь для лечения больных коронавирусной инфекцией
В Хабаровском крае выздоровели около половины заболевших COVID-19
Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота Петр Великий
"Причины серьезные": зачем Россия перебрасывает на Север новейшее оружие
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:33Режим закрытой границы не распространяется на официальные делегации
12:32В Индонезии экстремисты, возможно связанные с ИГ*, напали на полицейских
12:32В России пока не принимали решения об открытии границ, заявил Песков
12:32В Кремле ответили на заявления о причастности России к беспорядкам в США
12:30БДИПЧ ОБСЕ призвало американских полицейских проявлять сдержанность
12:29Регионы могут сами ввести доплаты для соцработников, заявил Котяков
12:29Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
12:27ОНФ покажет обращение детей со словами благодарности приемным родителям
12:26Более 40 миллионов рублей доплатили хабаровским медикам после проверки
12:26В Бельгии выявили 136 новых случаев заражения коронавирусом
12:24Саудовская Аравия заинтересовалась препаратом против COVID-19 из России
12:24Минсельхоз начал разрабатывать стратегию развития сельского туризма
12:24Врач заявил о снижении активности коронавируса
12:23Первый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети
12:22Эксперт: США могут затруднить возвращение танкеров из Венесуэлы в Иран
12:22В Ивановской области рассказали о новых случаях коронавируса
12:20На юге Красноярского края нашли убитой пропавшую школьницу
12:20В Петербурге число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
12:20Мурашко назвал показатель детской смертности в России низким
12:19Николай Коляда закроет театр и отправит артистов в отпуск
Лента новостейМолния