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2020-06-01T06:45
https://ria.ru/20200601/1572267280.html
В России растет производство мороженого
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РИА Новости

В России растет производство мороженого

06:45 01.06.2020
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CC0 / silviarita / Мороженое
Мороженое
CC0 / silviarita /
Мороженое . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские производители мороженого в 2020 году увеличивают его производство, как и в менее наполненных событиями годах: компании не намерены сокращать выпуск мороженого даже на фоне коронавируса, ведь спрос на это лакомство не исчез, сообщили РИА Новости эксперты отрасли.
"Сезон начался, май - уже однозначно сезон. Надеюсь, порадуем покупателей вкусным, хорошим российским мороженым. Спрос сильно не снижается, может быть, поскольку мороженое является антидепрессантом, в тяжелый период времени многих успокаивает", - сказала замгендиректора Союза мороженщиков России Наталья Уткина.
Она также отметила, что производство мороженого в мае обычно выше, из расчета на продажи в июне и июле. "Никто из производителей темпы не снижал, абсолютное большинство идет примерно с той же динамикой, как в прошлом году, а некоторые - выше: например, "Чистая линия" за счет отработанной интернет-доставки, которую они усилили в период самоизоляции, а "Баскин Роббинс" - за счет введения двух новых линий для производства мороженого в вафельных стаканчиках и эскимо, и за счет этого также увеличили свои продажи", - сообщила Уткина.
Согласно данным Росстата, объем производства мороженого в России за первый квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 13,4%, до 118,544 тысячи тонн, в январе-феврале - на 32,5% до 63,7 тысячи тонн. Наибольший объем объем производства мороженого был в марте: он составил 54,844 тысячи тонн, лишь немногим не дотянув до совокупного результата двух предыдущих месяцев.
Линия фасовки мороженого в вафельном стаканчике на молочно-консервном комбинате
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"Прирост производства начинается ежегодно с марта-апреля: производители готовятся к сезону, который обычно начинается в мае и продолжается летом, и ничего удивительного, что прирост начался уже в марте, особенно с учетом того, что зима и весна были достаточно теплыми", - сказал гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.
Компания Unilever (торговые марки "Золотой стандарт", "Магнат", "Экzо", "Max" и другие) планирует выпускать мороженое на летний сезон в таких же объемах, как и в предыдущие годы, когда не было самоизоляции, сообщили в пресс-службе. "Сезоном мороженого в нашем бизнесе, как правило, называют период с мая по сентябрь – именно на это время приходится порядка 65-70% продаж категории", - напомнили в компании.

Теплая весна и рост продаж

Объем продаж мороженого в России в апреле 2020 года по сравнению апрелем 2019 года вырос в денежном выражении на 11%, число покупок – на 2%, средний чек увеличился на 8% и составил 92 рубля, по данным крупнейшего оператора фискальных данных IT-компании "Платформа ОФД" (ежедневно обрабатывает по 40 миллионов кассовых чеков, поступающих с более 900 тысяч онлайн-касс по всей стране). В марте продажи мороженого выросли на 7%, число покупок – на 5%, размер среднего чека - на 2%, до 90 рублей.
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"В 2020 году корректировки в уровень продаж внесла не только погода, но и карантинные меры, принятые в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Наиболее значительное падение спроса мы видим в регионах, где ограничения носят наиболее строгий характер: это столица и курортные города российского юга. При этом в Сибири и на Дальнем Востоке жаркая погода привела к росту продаж, несмотря на самоизоляцию", - сообщили в пресс-службе Unilever.
Уткина не исключает, что у региональных производителей ситуация может быть хуже, чем в Москве, поскольку потребность в мороженом в регионах напрямую связана с финансовыми возможностями покупателей. "Например, приросты в Омской области, Новосибирской области, Краснодарском крае, в Поволжье, Нижнем Новгороде, Перми. В южных регионах, например, Северо-Кавказский округ, примерно на 2% меньше, чем в прошлом году. Хотя это все равно назвать серьезным снижением, все в пределах динамики прошлого года", - сказала собеседник агентства.
В Uniever отметили хороший рост продаж в магазинах у дома и киосках, а также переход покупателей из традиционных торговых каналов в онлайн-шоппинг: мороженое не стало исключением, в период самоизоляции именно этот сегмент бизнеса показал самый высокий рост, сообщили в пресс-службе. Кроме того, стала заметно выше доля мультипорционных форматов, например, ванночек, ведер или брикетов: это связано с изменением ситуаций потребления, так как теперь люди чаще едят мороженое дома, в кругу семьи, а не на ходу, пояснили в компании.
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На палочке или в стаканчике. Как делают мороженоеРаз в этом году зима выдалась не морозной, давайте отпразднуем окончание января сладостью с прохладой. В честь Международного Дня эскимо радио Sputnik приоткроет завесу тайны и покажет все этапы создания мороженого – и не только эскимо.
Между тем, самым востребованным мороженым в России из всех его видов продолжает оставаться пломбир; по видам фасовки 35% занимает мороженое в вафельном стаканчике и 25% - эскимо, а основной возраст потребления - люди от 25 до 45 лет, в число которых входят и родители, покупающие холодное лакомство для своих детей, говорит Уткина.
Что касается новинок, то без них в новый сезон не выходит ни одно производство, добавила она. "Но они редко выстреливают так, что занимают основную нишу, обычно это 15-20% от общего ассортимента, и имеют непродолжительнyю жизнь, ограничиваясь одним сезоном", - отметила собеседник агентства. Ранее сообщалось, что фабрика в Новосибирске начала производить мороженое со вкусом гречки, планируя предлагать его покупателям только этим летом.

Курорты и HoReCa

В жаркие летние дни продажи мороженого традиционно растут: но если в прошлом году коррективы в динамику внесла непривычно холодная погода в июле и августе в отдельных регионах, то в этом сезоне причиной сокращения спроса могут стать курортные ограничения, связанные с коронавирусной эпидемией.
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Белов напомнил, что март и апрель в Сибири и на Дальнем Востоке были очень теплыми, соответственно, и период потребления мороженого немного сместился: обычно это май-июнь, а в этом году - чуть раньше, с апреля. Но, например, если курортный сезон в этом году не будет таким масштабным, это может серьезно повлиять на снижение спроса на мороженое в ряде регионов, особенно курортных, где он может оказаться существенно ниже, чем традиционно в летнее время года, заметил он.
Что касается сегмента HoReCa и работавших только на него мелких производителей, то многие из них - на грани банкротства, поскольку, в отличие от крупных промышленных предприятий, не могут диверсифицировать производство, говорит Уткина. Между тем, такие компании выпускают очень небольшое количество мороженого, поэтому их отсутствие в общем объеме выпуска никакой роли не сыграет, добавила она.
Пломбир с добавлением гречнего продела
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РоссияПоволжьеСоюзмолокоUnileverФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Новосибирская областьКраснодарский крайЭкономика
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