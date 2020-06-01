Миннеаполис начинает возвращаться к нормальной жизни

МИННЕАПОЛИС, 1 июн - РИА Новости, Михаил Тургиев. Миннеаполис впервые после нескольких дней протестов и погромов начинает мелкими шажками возвращаться к нормальной жизни, хотя уверенности в полной безопасности у горожан пока нет.

Накануне подразделения полиции и Национальной гвардии США впервые за несколько дней не допустили возникновения в городе массовых ночных протестов, погромов и поджогов. Достигли этого резиновыми пулями, слезоточивым газом и преследованием манифестантов, а также тем, что применяли это ко всем без разбора.

Это слова не для детей

Молодой человек в белой футболке методично водит по стене валиком, нанося слой за слоем белую краску поверх многочисленных витиеватых черных каракулей. Ему помогают три девушки. Половина стены справа от входа в здание, вывеска на котором свидетельствует, что это ясли, уже закончена. Это происходит на Лейк-стрит, где погромы проходили каждую ночь. Протестующие оставили много разных надписей на своем пути.

"Это же ясли. Мы решили, что им не нужны грубые слова. Так что мы решили их закрасить", - говорит одна из девушек.

На вопрос, не рано ли, отвечают, что, даже если и так, то они закрасят снова, но надеются, что это больше не повторится.

"Тут все было бессмысленное. Теперь это дает место для позитивных сообщений, а не этого всего", - добавляет молодой человек.

Никто из них не работает в этом саду. Просто решили сделать это.

Благотворительный театр кукол

На углу театра кукол, на козырьке которого вместо названия спектакля выложено "Черные жизни имеют значение", выставлены столы со всевозможными продуктами и бытовыми товарами. Кругом кучи бумажных пакетов. Люди подходят, наполняют пакеты и удаляются. За "прилавком" - три женщины. Деньги тут не видны.

"Тут у нас просто было место, и мы подумали, что хорошо было бы открыть наши двери для сообщества. Мы знаем, что есть нуждающиеся. Так что мы поставили это, чтобы принимать пожертвования и раздавать их", - говорит Линниа, которая тут за старшую.

По ее словам, идея пришла вчера, на брошенный клич поступил моментальный отклик. Уже сегодня отбоя нет и от жертвователей, и от нуждающихся. Занимаются всем сотрудники театра.

"Надеюсь, к концу дня все это разберут. Больше у нас нет", - говорит женщина.

В любом случае работу они прекратят в 18.30, чтобы до комендантского часа успеть навести порядок и разойтись по домам, говорит Линниа.

Две Марии и крепкая дверь

В череде наглухо заколоченных фанерными щитами дверей и окон виднеется неожиданная брешь. Щит прислонен рядом к стене, через стеклянную дверь выглядывает смуглая девушка.

Ее зовут Мария. Она и ее коллега, тоже Мария, работают кассирами в пункте денежных переводов. Сегодня впервые решили возобновить работу.

"Этой ночью было лучше. Полиция поработала. И время с точки зрения безопасности хорошее. Но в 18.00 мы закроемся, чтобы было безопаснее для всех нас", - говорит она с ярко выраженным испанским акцентом.

Сегодня они чувствуют себя в гораздо большей безопасности, чем накануне, уверяют девушки.

Их обменник, где также идет небольшая торговля продуктами и бытовыми товарами, во время беспорядком не пострадал. Укрепленная дверь и наложенный сверху щит оградили небольшое помещение от разграбления. Соседям, говорит Мария, повезло меньше: к ним вломились.

Может, отпугнет

С тем, что вчерашние рейды полиции принесли ощущение безопасности, согласна и продавщица в магазине через дорогу. Его держат выходцы из Сомали

"(Спокойнее), может, потому что то, что вчера ночью Национальная гвардия сделала, отпугнет их", - говорит стоящая за прилавком в национальной одежде женщина по имени Уба.

Однако, признается она, этот магазин продолжал работать даже в трудные дни, но по ситуации. При появлении опасности двери закрывали. Несмотря на то, что дверь тут не просто стеклянная, а забрана крепкой металлической решеткой, от неприятностей магазин не ушел. Вандалы в первую ночь ворвались внутрь и ограбили его. После этого окна и двери закрыли щитами.

Правда, теперь полки выглядят так, как будто ничего не было. Ущерб еще не подсчитывали, устало и как-то безразлично говорит Ума.

Пожарные с охраной

На улице раздается пожарная сирена. Вскоре показываются мигалки, но вместе с несколькими пожарными нарядами едет целый эскорт броневиков Национальной гвардии.

Машины останавливаются у одного из зданий. Из броневиков выскакивают солдаты и перекрывают движение по одной стороне улицы, а также выстраиваются по периметру вокруг красных автомобилей.

"Что такое? Опять беспорядки?" - спрашивает пожилая женщина на велосипеде.

Тротуар тоже перекрыт.

Пожарные вскрывают щиты на углу одноэтажного тегового павильона. Оттуда показывается слабый белый дым. Пожарные приступают к своей работе. Вооруженный эскорт продолжает их охранять.

Через пару сотен метров оттуда - мост, за которым находится супермаркет "Таргет", ставший первой "жертвой" вандалов. Сбоку от него стоит остов сгоревшего минивэна.

На крыше стоят пятеро темнокожих ребятишек разного возраста. Внизу - две мамы.

"Кулаки вверх! Кулаки вверх!" - кричит одна из них детям, готовя телефон, чтобы их сфотографировать.