Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра

"Пепловый выброс был зафиксирован в понедельник утром по местному времени. Его высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. С учётом направления ветра, шлейф распространился на 180 километров в восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исполину присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.

Вулкан Ключевской извергается с ноября 2019 года. С этого времени в глубоком вершинном кратере исполина происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению лавы. 18 апреля из заполненного кратера началось излияние лавового потока в юго-восточном секторе вулкана, которое продолжается и в настоящее время.