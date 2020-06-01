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2020-06-01T09:45
https://ria.ru/20200601/1572266496.html
Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра
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РИА Новости

Вулкан Ключевской выбросил столб пепла на 5,5 километра

05:45 01.06.2020 (обновлено: 09:45 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкВид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
Вид на вулканы Ключевской, Камень и Безымянный с русла реки Студеной на Камчатке. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн — РИА Новости. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 5,5 километра над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Ранее в понедельник утром двухкилометровый выброс пепла произошёл на другом камчатском вулкане — Карымский.
"Пепловый выброс был зафиксирован в понедельник утром по местному времени. Его высота составила до 5,5 тысячи метров над уровнем моря. С учётом направления ветра, шлейф распространился на 180 километров в восточном направлении от вулкана", - говорится в сообщении.
Отмечается, что исполину присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, однако международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят.
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По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населённых пунктах Камчатского края не зафиксировано.
Вулкан Ключевской извергается с ноября 2019 года. С этого времени в глубоком вершинном кратере исполина происходили стромболианские взрывы, что приводило к накоплению лавы. 18 апреля из заполненного кратера началось излияние лавового потока в юго-восточном секторе вулкана, которое продолжается и в настоящее время.
Вулкан Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии (4 750 метров). Он относится к Ключевской группе и расположен в 30 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района на правом берегу реки Камчатка, в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.
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