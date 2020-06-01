МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей, не выходя из дома можно будет посмотреть театральные и цирковые постановки, поучаствовать в мастер-классах и экскурсиях, принять участие в конкурсах, сообщила пресс-служба Российские театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей, не выходя из дома можно будет посмотреть театральные и цирковые постановки, поучаствовать в мастер-классах и экскурсиях, принять участие в конкурсах, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ

Театры

Санкт-Петербургский Мариинский театр представит у себя на сайте беспрецедентный концерт Детского хора России под управлением Валерия Гергиева, в котором приняли участие тысяча детей из восьмидесяти трех регионов страны. В этот же день театр проведет интернет-конкурс "Сам себе Мариинский", также пройдет конкурс рисунков, подготовленных слушателями Академии юного театрала.

Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге впервые покажет в сети спектакль "А. С. Пушкин. Сказка о Салтане и Гвидоне". В 2016 году постановка получила приз зрительских симпатий петербургского общества зрителей "Театрал" за "легкое, изящное и искрометное воплощение героев сказки".

Праздничный онлайн-концерт "Корзинка сновидений" подготовил Театр имени Образцова во время самоизоляции. Весёлые сценки с участием кукол, артистов и их детей, песни, написанные специально ко Дню защиты детей, заряд хорошего настроения и уютная домашняя атмосфера будут ждать зрителя на сайте театра.

МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова проведут видеомарафон постановок по произведениям для детей и сказкам.

На канале "МХАТ говорит!" в 14.00 программа начнется телеспектаклем из "золотого фонда" театра "Принц и нищий" и завершится онлайн-прочтением спектакля "Петр и Феврония", который зрители увидят на сцене МХАТ только в следующем сезоне. МХТ имени Чехова представит зрителям постановку "Ундина", являющуюся визитной карточкой театра уже более 30 лет.

Росгосцирк запустит всероссийскую акцию "Здравствуй, цирк!": дети смогут стать соавторами книги о цирковом искусстве, работа над которой начнется в этом году. Также пройдет трансляция лучших цирковых номеров в исполнении детей артистов и конкурсных номеров I Международного фестиваля детского и молодежного циркового искусства 2019 года.

Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац покажет мюзикл "Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста". Роли в спектакле наряду со взрослыми исполняют дети.

Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского представит в социальных сетях ранее не публиковавшуюся симфоническую картину "Три чуда" из сказки Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" на музыку Николая Римского-Корсакова.

Ансамбль "Россия" имени Л.Г. Зыкиной на официальном сайте и в соцсетях в 18.00 покажет литературно-музыкальный спектакль по "Денискиным рассказам" с участием актера Вячеслава Корниченко. Актер, музыканты и дирижер расскажут со сцены забавные и вместе с тем поучительные истории о своем детстве.

Государственная симфоническая капелла России пригласит юных слушателей и их родителей к просмотру музыкально-анимационно-драматического представления "Золотой петушок". Школа-студия (училище) при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева проведет трансляцию юбилейного концерта в честь 75-летия со дня своего образования. В нем примут участие ученики школы-студии и артисты ансамбля.

Музеи

На интернет-ресурсах Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, региональных домов и центров народного творчества пройдет цикл проектов: детская фольклорная онлайн-ассамблея, видеоакция "Любительский театр онлайн", межрегиональный онлайн-фестиваль детского творчества "Мир солнечного детства" и интернет-акция "Культура – это мы. Дети".

Германии, Чехии, Музей Победы ждет виртуальных посетителей в течение всего дня. Ключевой станет выставка "Дети и война", основанная на материалах из музеев и частных коллекций России, Белоруссии Китая . Зрители увидят более 100 документов и фотографий, рассказывающих о судьбах детей в годы Второй мировой войны. В 15.30 начнется аудиоспекталь "Сказка про девочку-газету". Главная героиня постановки - десятилетняя школьница, которая помогает раненым в госпитале.

Государственный литературный музей проведет акцию "Культурная инициатива": юные дарования прочтут стихи своих родителей. В Instagram-аккаунте Центра творческого развития детей и подростков, созданного при музее, Анастасия Дановская прочтет книгу Виктора Драгунского "Денискины рассказы".

Музей Мирового океана пригласит юных посетителей принять участие в конкурсе на знание тайн морских глубин, географических открытий и истории морских путешествий. В Музее В.А. Тропинина расскажут о детском портрете как особом виде портретного жанра на примере произведений XVIII — XIX веков из собрания музея.