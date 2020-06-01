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Культура
2020-06-01T11:48
https://ria.ru/20200601/1572266415.html
Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706689_0:47:2993:1730_1036x0_80_0_0_db852b5826cd43fdf634b7f0a85385c4.jpg
РИА Новости

Театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей

05:39 01.06.2020 (обновлено: 11:48 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМариинский театр в Санкт-Петербурге
Мариинский театр в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мариинский театр в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российские театры и музеи подготовили онлайн-программы ко Дню защиты детей, не выходя из дома можно будет посмотреть театральные и цирковые постановки, поучаствовать в мастер-классах и экскурсиях, принять участие в конкурсах, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

Театры

Санкт-Петербургский Мариинский театр представит у себя на сайте беспрецедентный концерт Детского хора России под управлением Валерия Гергиева, в котором приняли участие тысяча детей из восьмидесяти трех регионов страны. В этот же день театр проведет интернет-конкурс "Сам себе Мариинский", также пройдет конкурс рисунков, подготовленных слушателями Академии юного театрала.
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Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге впервые покажет в сети спектакль "А. С. Пушкин. Сказка о Салтане и Гвидоне". В 2016 году постановка получила приз зрительских симпатий петербургского общества зрителей "Театрал" за "легкое, изящное и искрометное воплощение героев сказки".
Праздничный онлайн-концерт "Корзинка сновидений" подготовил Театр имени Образцова во время самоизоляции. Весёлые сценки с участием кукол, артистов и их детей, песни, написанные специально ко Дню защиты детей, заряд хорошего настроения и уютная домашняя атмосфера будут ждать зрителя на сайте театра.
МХАТ имени Горького и МХТ имени Чехова проведут видеомарафон постановок по произведениям для детей и сказкам.
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На канале "МХАТ говорит!" в 14.00 программа начнется телеспектаклем из "золотого фонда" театра "Принц и нищий" и завершится онлайн-прочтением спектакля "Петр и Феврония", который зрители увидят на сцене МХАТ только в следующем сезоне. МХТ имени Чехова представит зрителям постановку "Ундина", являющуюся визитной карточкой театра уже более 30 лет.
Росгосцирк запустит всероссийскую акцию "Здравствуй, цирк!": дети смогут стать соавторами книги о цирковом искусстве, работа над которой начнется в этом году. Также пройдет трансляция лучших цирковых номеров в исполнении детей артистов и конкурсных номеров I Международного фестиваля детского и молодежного циркового искусства 2019 года.
Детский музыкальный театр имени Н.И. Сац покажет мюзикл "Жизнь и необыкновенные приключения Оливера Твиста". Роли в спектакле наряду со взрослыми исполняют дети.
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Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского представит в социальных сетях ранее не публиковавшуюся симфоническую картину "Три чуда" из сказки Александра Пушкина "Сказка о царе Салтане" на музыку Николая Римского-Корсакова.
Ансамбль "Россия" имени Л.Г. Зыкиной на официальном сайте и в соцсетях в 18.00 покажет литературно-музыкальный спектакль по "Денискиным рассказам" с участием актера Вячеслава Корниченко. Актер, музыканты и дирижер расскажут со сцены забавные и вместе с тем поучительные истории о своем детстве.
Государственная симфоническая капелла России пригласит юных слушателей и их родителей к просмотру музыкально-анимационно-драматического представления "Золотой петушок". Школа-студия (училище) при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева проведет трансляцию юбилейного концерта в честь 75-летия со дня своего образования. В нем примут участие ученики школы-студии и артисты ансамбля.

Музеи

На интернет-ресурсах Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, региональных домов и центров народного творчества пройдет цикл проектов: детская фольклорная онлайн-ассамблея, видеоакция "Любительский театр онлайн", межрегиональный онлайн-фестиваль детского творчества "Мир солнечного детства" и интернет-акция "Культура – это мы. Дети".
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Государственный литературный музей проведет акцию "Культурная инициатива": юные дарования прочтут стихи своих родителей. В Instagram-аккаунте Центра творческого развития детей и подростков, созданного при музее, Анастасия Дановская прочтет книгу Виктора Драгунского "Денискины рассказы".
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Музей Мирового океана пригласит юных посетителей принять участие в конкурсе на знание тайн морских глубин, географических открытий и истории морских путешествий. В Музее В.А. Тропинина расскажут о детском портрете как особом виде портретного жанра на примере произведений XVIII — XIX веков из собрания музея.
Музей "Тульские древности" познакомит на своем сайте со старинными народными играми и игрушками. Сотрудники музея проведут мастер-класс, на котором покажут, как из подручных предметов сделать средневековую настольную игру "Мельница".
Сцена из спектакля Почти взаправду Российского академического молодежного театра
00:00Культура
Что смотреть онлайн 1 июня. Расписание трансляций
200000
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КультураГосударственный Литературный музейМХАТ имени М. ГорькогоОркестр имени ЧайковскогоМариинский театрРосгосцирк
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