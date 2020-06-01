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2020-06-01T05:20
https://ria.ru/20200601/1572266259.html
Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей
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РИА Новости

Эксперт рассказала, как правильно контролировать карманные деньги у детей

05:20 01.06.2020
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© Depositphotos / Syda_ProductionsРебенок
Ребенок
© Depositphotos / Syda_Productions
Ребенок . Архивное фото
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Жесткий контроль карманных расходов детей не позволит научить их принимать взвешенные решения, в этом вопросе с ребенком очень важно договариваться и объяснять, какая покупка была бы более полезной, рассказала РИА Новости советник директора проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Екатерина Лавренова.
"Конечно, нужно сказать, что везде должна быть золотая середина. Постоянно контролировать все расходы ребенка или наоборот, давать деньги по любому запросу и никак не обсуждать траты - это две крайности, которых нужно стараться избегать", - рассказала Лавренова.
Эксперт отмечает, что жесткий контроль не позволяет научиться, порой, и на ошибках, принимать взвешенные решения, брать ответственность за свои поступки, а когда ребенок вырастет, он будет ждать, что кто-то дальше также будет вести его финансы. "Важно договориться с ребенком о сумме карманных денег и сроках их выдачи. Это должны быть небольшие суммы, даже если ваш бюджет позволяет давать больше. Таким образом вы приучите ребенка к планированию. Важно дать возможность особенно в первый раз потратить деньги на то, что он хочет, даже, если вам это будет, ну, очень не нравиться", - добавила она.
Собеседник агентства рассказала, что после того, как ребенок осуществил свои первые личные траты, необходимо будет обсудить с ним эти покупки – пообщаться с ним на предмет того, какая покупка для него могла быть более полезной и объяснить, что более дорогие покупки он сможет совершить, если научится копить с карманных денег. Достаточно простая и понятная схема будет способствовать его развитию, самостоятельности и разумности, но не стоит ожидать, что результат придет мгновенно.
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"Имитационные игры по финансовой грамотности показывают, что дети, когда сами начинают вести игровой бюджет, распределять траты, принимать на их взгляд лучшие решения, они совсем по-другому начинают смотреть на взрослую жизнь", - добавила она.
"Нужно обсуждать с ребенком, что есть обязательные траты, сумма такая-то. Доходы составляют столько-то. Есть деньги, которые остаются за вычетом необходимых трат. Это получается - столько. Давайте составим список кто и что хочет. Ого, получается много, смотрите, у нас желательные траты могут составить только такую сумму. Что будем делать? Постоянно обсуждать, выбирать. Важно, чтобы ребенок почувствовал себя субъектом, чтобы он учился анализировать, сравнивать и имел возможность принимать решения", - заключила эксперт.
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