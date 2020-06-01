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2020-06-01T04:53
https://ria.ru/20200601/1572265846.html
АКРА: треть российских регионов смогут избежать роста долга в 2020 году
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РИА Новости

АКРА: треть российских регионов смогут избежать роста долга в 2020 году

04:53 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Пешеход переходит Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Примерно треть российских регионов смогут избежать роста долговой нагрузки в 2020 году, поскольку они подошли к началу года с достаточным запасом ликвидности, говорится в аналитическом комментарии АКРА, который есть в распоряжении РИА Новости.
По мнению АКРА, налоговые поступления в бюджеты регионов в 2020 году снизятся в связи с пандемией коронавируса. В отсутствие возможности сократить расходы в 2020 году возрастут дефициты бюджетов. Способ их финансирования, по мнению аналитиков, будет зависеть от наличия или отсутствия накопленной на начало года ликвидности.
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Они оценили, сколько всего денежных средств, в том числе денежные средства в кассе, остатки на депозитах, остатки на счетах Казначейства, регионы имели на начало текущего года. Совокупный размер остатков (без учета средств Москвы) составил 759 миллиардов рублей, (на 20 миллиардов рублей больше, чем на 1 января 2019 года).
"Рост остатков денежных средств произошел у 46 регионов, в том числе значимый рост (более 5%) – у 39 регионов. У остальных 39 остатки снизились, в том числе у 31 – более чем на 5%.
"Со значительной долей вероятности можно утверждать, что при прочих равных у 28 регионов будет больше возможности не нарастить долг в 2020 году… В основном в числе таких регионов – добывающие регионы, промышленные центры, а также те, кто демонстрировал сокращение долговой нагрузки или стабильное ее удержание на низком уровне", - отметили в АКРА.
Среди регионов, имевших, на начало года наибольший запал ликвидности: Тюменская область, ЯНАО, Москва, ХМАО, Тверская область, Башкирия, Ленинградская область, Дагестан, Приморский край, Алтайский край.
"Однако у 37 регионов остатки средств на начало текущего года составляли менее чем 5% их неналоговых доходов (ННД) за 2019 год, в том числе у 15 – менее чем 1% ННД. 14 регионов имели остатки, составлявшие меньше 5% среднемесячных расходов в 2019 году. Этим регионам в случае значительного снижения ННД придется или нарастить долг, или найти резервы снижения расходов", - предупреждают в АКРА.
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