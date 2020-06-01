АКРА: треть российских регионов смогут избежать роста долга в 2020 году

МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Примерно треть российских регионов смогут избежать роста долговой нагрузки в 2020 году, поскольку они подошли к началу года с достаточным запасом ликвидности, говорится в аналитическом комментарии Примерно треть российских регионов смогут избежать роста долговой нагрузки в 2020 году, поскольку они подошли к началу года с достаточным запасом ликвидности, говорится в аналитическом комментарии АКРА , который есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению АКРА, налоговые поступления в бюджеты регионов в 2020 году снизятся в связи с пандемией коронавируса. В отсутствие возможности сократить расходы в 2020 году возрастут дефициты бюджетов. Способ их финансирования, по мнению аналитиков, будет зависеть от наличия или отсутствия накопленной на начало года ликвидности.

Они оценили, сколько всего денежных средств, в том числе денежные средства в кассе, остатки на депозитах, остатки на счетах Казначейства, регионы имели на начало текущего года. Совокупный размер остатков (без учета средств Москвы ) составил 759 миллиардов рублей, (на 20 миллиардов рублей больше, чем на 1 января 2019 года).

"Рост остатков денежных средств произошел у 46 регионов, в том числе значимый рост (более 5%) – у 39 регионов. У остальных 39 остатки снизились, в том числе у 31 – более чем на 5%.

"Со значительной долей вероятности можно утверждать, что при прочих равных у 28 регионов будет больше возможности не нарастить долг в 2020 году… В основном в числе таких регионов – добывающие регионы, промышленные центры, а также те, кто демонстрировал сокращение долговой нагрузки или стабильное ее удержание на низком уровне", - отметили в АКРА.