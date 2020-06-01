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2020-06-01T09:54
https://ria.ru/20200601/1572265592.html
Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России
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РИА Новости

Зверские казни детей: как гитлеровцы пытались уничтожить будущее России

04:31 01.06.2020 (обновлено: 09:54 01.06.2020)
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© РИА Новости / РИА НовостиВеликая Отечественная война. Гитлеровский солдат
Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат
© РИА Новости / РИА Новости
Великая Отечественная война. Гитлеровский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В годы войны на оккупированных территориях СССР нацисты уничтожили сотни тысяч советских детей. Изучение региональных архивов позволяет уточнить масштабы и обстоятельства тех преступлений. В Международный день защиты детей РИА Новости публикует интервью с деканом факультета архивного дела Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета, членом рабочей группы проекта "Без срока давности" Еленой Малышевой о том, что нового узнали историки о зверствах фашистов.

"Для нацистов уничтожить наше государство можно было, только уничтожая его будущее — детей. Дети с исторической самоидентификацией, помнящие своих родителей, дом, страну, — вот что было самым опасным для врага", — подчеркивает Малышева.

Сколько детей погибло от рук оккупантов, неизвестно до сих пор.
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"В научной литературе говорится, что на территории СССР целенаправленно в ходе карательных операций было уничтожено более 216 тысяч детей. Эту цифру приводит в своих исследованиях о потерях в годы Великой Отечественной войны Григорий Кривошеев. На самом деле погибших значительно больше", — отмечает Малышева.

"Детей казнили вместе с их родными, с матерями. И неслучайно при оценке потерь мирного населения добавляют фразу "в том числе и дети", — поясняет историк.

По ее словам, изучение региональных архивов в рамках проекта "Без срока давности" поможет скорректировать имеющиеся данные, установить обстоятельства преступлений.
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"Так, в Брянском государственном архиве нашли справку о том, что в период оккупации Брянщины в 1941-1943 годах погибли 4665 детей. Это в три с половиной раза больше того, о чем сообщалось ранее в научных исследованиях. А ведь по некоторым районам области информации нет и в этой справке — напротив них стоит прочерк", — приводит пример Малышева.

Казни в детском доме и смерти от болезней

Одно из чудовищных преступлений оккупантов — уничтожение воспитанников Аношенского детского дома в Вяземском районе Смоленской области.
"С 4 октября 1941 года по 10 марта 1943 года немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками в Аношенском детском доме <…> расстреляно, замучено, умерло от голода 113 человек", — сообщает архивный документ. Причем в 1942 году 42 ребенка умерли от голода.
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О геноциде, творимом гитлеровцами в отношении детей, свидетельствуют и показания врача-педиатра Бараненко, записанные им в 1943 году после освобождения Смоленска Красной армией.

"Сердце сжималось от боли при виде этих малышей, страдающих от жестоких условий жизни. Если взрослый мог кое-как влачить жалкое существование, то дети в большом проценте случаев гибли и от голода, и от заболеваний", — писал Бараненко.

По его словам, если чернорабочий получал от оккупантов в сутки по 350 граммов хлеба, а иждивенцы — по 200, то детям полагалось лишь по 70 граммов. "Истощенные дети при заболеваниях в 60% случаев погибали", — отмечал врач.
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Особенно страдали они от инфекционных заболеваний, вспоминал Бараненко, в частности от дифтерии, притом что дифтерийной сыворотки у врачей практически не было. Многие дети, особенно в возрасте до трех лет, гибли от желудочно-кишечных заболеваний.

Детская кровь для оккупантов

"Оккупанты массово пользовались детьми как источником донорской крови для лечения собственных раненых, что зафиксировано во многих документах. Это одно из злодеяний против детства, потому что такая потеря крови влекла за собой в итоге смерть ребенка", — говорит Елена Малышева.

О том, что гитлеровцы забирали у детей кровь, сообщало Совинформбюро в сводке от 24 сентября 1942 года. В деревне Захаровке Курской области немецкий комендант с помощью солдат согнал во двор местных жителей.
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"Немецкие врачи отобрали 26 человек, в том числе Солнцева Петра — 14 лет, Грачеву Веру — 11 лет, Дворникову Екатерину — девяти лет и других и взяли у них большие дозы крови, не считаясь ни с какими медицинскими нормами. От большой потери крови умерло девять человек, в том числе пять подростков", — отмечалось в сводке.

Наказания за "преступления"

В Курской области оккупационные власти издали распоряжение, по которому дети в возрасте от десяти до 16 лет "за совершенные ими преступления" направлялись в принудительно-воспитательные лагеря.
О каких "преступлениях" шла речь, тоже рассказывают архивы.
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Так, в селе Погожее Тимского района Курской области несовершеннолетние "были подвергнуты зверскому избиению, порке шомполами за то, что они не хотели работать на оккупантов". А в Ново-Оскольском районе гитлеровцы расстреляли семью колхозника из шести человек, в том числе четырех детей, "за то, что одним из мальчиков во время налета советской авиации был выпущен голубь".

Выколотые глаза и отрезанные уши

Гитлеровцы убивали детей с изощренным зверством. В январе 1942 года, отступая под ударами Красной армии из населенного пункта Кресты Велижского района Смоленской области, оккупанты замучили семью Даниловых: сорокалетнюю мать Анну и ее дочерей — 16-летнюю Лидию, 12-летнюю Софию, пятилетнюю Валентину и двухлетнюю Варвару.

"На глазах у матери самую маленькую девочку Варвару фашистские гады изрезали всю ножом, отрезали уши, выкололи глаза, старшей дочери комсомолке Лиде эти же изверги разбили лицо, разрубили нос, вырезали язык. Замучив всех четырех дочерей, гитлеровские бандиты предали смерти мать", — говорится в акте об этом преступлении.

Вблизи деревни Ильино Батуринского района Смоленской области в ноябре 1942 года расстреляли более 100 мирных жителей — женщин, детей и стариков. Тела фашисты спрятали под снегом.
"Когда снег был раскопан и сняты хворост и сено, перед нами встала страшная картина преступления, <…> 109 растерзанных трупов были беспорядочно нагромождены друг на друга, разрывными пулями изуродованы лица, раздроблены головы невинных жертв фашистских убийц. Среди расстрелянных женщины, подростки, два старика 60-65 лет, 17 детей в возрасте от пяти до десяти лет, шесть детей грудного возраста, в том числе девочка двух месяцев с размозженной головой", — позже написала советская комиссия.
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Без срока давностиРоссияСовинформбюроВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Российский государственный гуманитарный университетГерманияСмоленская областьСССРВелижский районОбщество
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