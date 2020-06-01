Названа новая группа риска по коронавирусу

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В группу риска по коронавирусу можно отнести курящих и пьющих людей, заявил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с "Парламентской газетой".
Так он прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что употребление алкоголя с высоким содержанием спирта не убивает возбудителя COVID-19, а, наоборот, приводит к негативным последствиям для иммунитета.
Профессор согласился с заявлением надзорного ведомства и добавил, что подтверждений о защитной роли алкоголя не существует — есть только "отягощающая" роль спиртных напитков. Такого же мнения ВОЗ и о табаке, подчеркнул собеседник издания.
"Природа так предусмотрела, что у нас все органы и функции имеют определенный запас прочности, функциональный резерв. У многих курящих людей эти резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией. Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу", — сказал Демин.
Он также раскритиковал представителей бизнеса, которые в начале эпидемии COVID-19 якобы начали рекламировать сигареты и алкоголь, как "некое спасение" и защиту от инфекции.
"Любое потребление алкоголя, помимо того что поражает иммунную систему, еще вредит легким, нарушает синтез необходимых веществ в печени, а это как раз те две "системы" в организме, которые должны обезвреживать в нём все вредные вещества", — отметил он, сославшись на заключение ВОЗ.
В России за время пандемии зарегистрировали более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4700 пациентов скончались, около 170 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.