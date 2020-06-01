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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-01T09:04
https://ria.ru/20200601/1572265264.html
Названа новая группа риска по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/155325/38/1553253850_0:212:3072:1940_1036x0_80_0_0_5504cf34d1d828382c08015daffc507f.jpg
РИА Новости

Названа новая группа риска по коронавирусу

03:55 01.06.2020 (обновлено: 09:04 01.06.2020)
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© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина
© Depositphotos / Syda_Productions
Пьяный мужчина. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В группу риска по коронавирусу можно отнести курящих и пьющих людей, заявил профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин в беседе с "Парламентской газетой".
Так он прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что употребление алкоголя с высоким содержанием спирта не убивает возбудителя COVID-19, а, наоборот, приводит к негативным последствиям для иммунитета.
Профессор согласился с заявлением надзорного ведомства и добавил, что подтверждений о защитной роли алкоголя не существует — есть только "отягощающая" роль спиртных напитков. Такого же мнения ВОЗ и о табаке, подчеркнул собеседник издания.
"Природа так предусмотрела, что у нас все органы и функции имеют определенный запас прочности, функциональный резерв. У многих курящих людей эти резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией. Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу", — сказал Демин.
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Он также раскритиковал представителей бизнеса, которые в начале эпидемии COVID-19 якобы начали рекламировать сигареты и алкоголь, как "некое спасение" и защиту от инфекции.
"Любое потребление алкоголя, помимо того что поражает иммунную систему, еще вредит легким, нарушает синтез необходимых веществ в печени, а это как раз те две "системы" в организме, которые должны обезвреживать в нём все вредные вещества", — отметил он, сославшись на заключение ВОЗ.
В России за время пандемии зарегистрировали более 400 тысяч случаев заражения коронавирусом, порядка 4700 пациентов скончались, около 170 тысяч излечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
20911158
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссиякурениеАндрей ДеминЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗПервый МГМУ имени СеченоваАлкогольМедицинаОбщество
Популярные комментарии
В России, как и в СССР, всегда были только две вредные привычки - алкоголь и курение. Про остальные привычки даже профессора не знают. Пьющие люди в нашей стране живут дольше любого здорового человека, который понижает имунную защиту организма другими средствами, то есть таблетками. Что же профессор не сказал, что лекарства тоже печень и другие органы сажают? Или он об этом не знает?
1 июня, 07:44
Андрей Кречетов
1400004
Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет.
1 июня, 04:06
ЛКЛысый Кучерявый
830005
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