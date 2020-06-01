Названа новая группа риска по коронавирусу

"Природа так предусмотрела, что у нас все органы и функции имеют определенный запас прочности, функциональный резерв. У многих курящих людей эти резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией. Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу", — сказал Демин.