Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19

МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор объяснил, что употребление алкоголя с высоким содержанием спирта не убивает коронавирус, а, напротив, негативно влияет на иммунную систему, поэтому пить его нужно реже.
Отмечается, что страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что крепкий алкоголь может убить коронавирус. Роспотребнадзор подчеркнул, что употребление алкоголя, наоборот, может повысить уязвимость людей перед заболеванием.
"Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19", - сообщается на сайте ведомства.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора напомнили, что употребление алкоголя приводит к смерти 3 миллионов человек ежегодно, самый высокий уровень отмечается в Европе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.