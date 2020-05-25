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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T05:49
https://ria.ru/20200525/1571928542.html
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568909581_0:131:3076:1861_1036x0_80_0_0_766dfe9e527b384f65fe2fedcef69e43.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на COVID-19

03:24 25.05.2020 (обновлено: 05:49 25.05.2020)
98619
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВодка
Водка
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Водка
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор объяснил, что употребление алкоголя с высоким содержанием спирта не убивает коронавирус, а, напротив, негативно влияет на иммунную систему, поэтому пить его нужно реже.
Отмечается, что страх и дезинформация привели к появлению мифа о том, что крепкий алкоголь может убить коронавирус. Роспотребнадзор подчеркнул, что употребление алкоголя, наоборот, может повысить уязвимость людей перед заболеванием.

"Алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма и повышает риск развития неблагоприятных последствий для здоровья. Следовательно, людям необходимо сводить к минимуму употребление алкоголя в любых ситуациях, а в особенности в условиях пандемии COVID-19", - сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора напомнили, что употребление алкоголя приводит к смерти 3 миллионов человек ежегодно, самый высокий уровень отмечается в Европе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,2 миллиона случаев заболевания, умерли более 337 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
я лишь за возрождение принудительного лечения и всё. что ты так нервничаешь, как будто у тебя бутылку отнимают.
25 мая, 07:55
Женя Попов
411510233
Чтобы вирус проклятый сгинул совсем, 0,5 маловато - только 0,7!
25 мая, 09:04
Владимир Воздроганов
67131018
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