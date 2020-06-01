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2020-06-01T11:29
https://ria.ru/20200601/1572265081.html
Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут
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РИА Новости

Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

03:29 01.06.2020 (обновлено: 11:29 01.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Телеведущий и журналист Владимир Соловьев призвал "Роскосмос" не спешить с "ответом" на шутку руководителя SpaceX Илона Маска о батуте. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
Между Маском и главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным возникла заочная дискуссия. С 2011 года и до минувшей субботы американские астронавты летали к Международной космической станции только на российских кораблях "Союз". После введения санкций против российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов на МКС при помощи батута. Накануне компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon, после чего предприниматель пошутил, что "батут работает".

"Маск подколол Рогозина. Чем ответит "Роскосмос"? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить", — отметил Соловьев.

Накануне Маск по-русски ответил Рогозину, подчеркнув, что рассчитывает на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество.
Crew Dragon уже пристыковался к Международной космической станции, а астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершенным частной компанией.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Вчера, 18:00
Рогозин оценил шутку Маска про батут
29180678124
Обсудить 68
РоссияИлон МаскВладимир Соловьев (телеведущий)Международная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосSpaceXДмитрий РогозинСША
Популярные комментарии
Русские долго запрягают, но быстро ездят! Кто забыл - космос был покорён первым человеком не из сша. Да и на Луне американцы если и были то вторыми. Не надо делать преждевременных выводов. Тем более, что 9 лет штаты догоняли нас в пилотируемой программе, и пока, только встают рядом.
1 июня, 04:01
Vlad Ivanov
78411049
Забатутье уже пернатого на родину, в Италию.
1 июня, 04:10
ЛКЛысый Кучерявый
70700151
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