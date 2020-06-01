Соловьев ответил на шутку Илона Маска про батут

"Маск подколол Рогозина. Чем ответит "Роскосмос"? Мяч на нашей стороне. Торопиться не надо. Маск несколько лет готовился ответить", — отметил Соловьев.

Crew Dragon уже пристыковался к Международной космической станции, а астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, совершенным частной компанией.