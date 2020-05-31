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2020-06-01T02:30
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Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину по-русски
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РИА Новости

Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину по-русски

21:27 31.05.2020 (обновлено: 02:30 01.06.2020)
38495
© AP Photo / Paul SancyaИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Paul Sancya
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Руководитель компании SpaceX Илон Маск по-русски ответил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в твиттере.
"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", — написал он в ответ на публикацию Рогозина, в которой тот просил главу НАСА передать Маску привет.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Вчера, 09:56РИА Наука
Маск назвал запуск Crew Dragon поводом человечеству для гордости
Ранее между ними возникла заочная дискуссия. С 2011 года и до вчерашнего дня американские астронавты летали к МКС только на российских кораблях "Союз". После введения санкций против российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута. После того как накануне компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon, предприниматель пошутил, что "батут работает".
Как позже объяснил глава "Роскосмоса", его слова были предупреждением, которое американцы услышали. После запуска Crew Dragon Рогозин поздравил причастных к этому людей и отметил, что оценил шутку Маска.
Crew Dragon уже пристыковался к Международной космической станции, а астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин в командном пункте обслуживания стартового комплекса РН Союз-2 на космодроме Восточный
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Запуск Crew Dragon к МКСИлон МаскКосмос - РИА НаукаДмитрий РогозинTwitterВ мире
Популярные комментарии
Что у вас всех с памятью?... Ну не Маска Рогозин батутом тролил, а Джона Маккейна, о котором нельзя теперь плохо... И в ответ на угрозу санкций против Роскосмоса... Да и не Рогозин, который просто озвучивал...
31 мая, 22:04
YSYar S
189210112
Удивительно, какие глупости люди могут писать! Рогозин правильно тогда отпулил американцам по поводу батута в ответ на их мерзкие санкции - это был 2014 год! А Илон Маск талантливый человек и руководитель, сумел добиться успеха и еще с большим юмором (вовсе не американским! ) ответил про батут. Что касается "оставили космическую промышленность России далеко позади" - сядьте в его кресло, имея Набиуллину во главе ЦБ, ворами повсюду (и в космической сфере тоже) и либералами-саботажниками на местах. Школа злословия! Как бы пастриоты России....
1 июня, 01:08
LSLudmilla Sokolova
185411010
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