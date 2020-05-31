Илон Маск ответил Дмитрию Рогозину по-русски

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Руководитель компании SpaceX Илон Маск по-русски ответил главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину в твиттере.
"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество", — написал он в ответ на публикацию Рогозина, в которой тот просил главу НАСА передать Маску привет.
Ранее между ними возникла заочная дискуссия. С 2011 года и до вчерашнего дня американские астронавты летали к МКС только на российских кораблях "Союз". После введения санкций против российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию при помощи батута. После того как накануне компания Маска успешно запустила многоразовый корабль Crew Dragon, предприниматель пошутил, что "батут работает".
Как позже объяснил глава "Роскосмоса", его слова были предупреждением, которое американцы услышали. После запуска Crew Dragon Рогозин поздравил причастных к этому людей и отметил, что оценил шутку Маска.
Crew Dragon уже пристыковался к Международной космической станции, а астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен перешли на МКС. Пуск стал первым в истории пилотируемым полетом, который совершила частная компания.