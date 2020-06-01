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2020-06-01T11:54
https://ria.ru/20200601/1572264555.html
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

02:17 01.06.2020 (обновлено: 11:54 01.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Июнь в России будет неоднородным, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В большинстве регионов <...> температура ожидается около и выше нормы: на европейской территории около нормы на положительном фоне. На самом западе европейской части тоже норма, но на отрицательном фоне. Регион, где температура будет существенно превышать норму, — это Западная Сибирь, исключая юг Западной Сибири. <...> Мы прогнозируем волны тепла, периоды жаркой погоды с небольшими периодами похолодания", — пояснил собеседник агентства.

Как уточнил ученый, температура будет заметно превышать средние многолетние значения в Красноярском крае, Якутии и на Чукотке.
"Около и чуть ниже нормы будет в Новосибирской, Омской области, в Кемеровской области, на юге Красноярского крае и в Туве", — отметил Вильфанд.
Он также добавил, что больше, чем обычно, выпадет осадков в Крыму и Краснодарском крае, на Таймыре и тихоокеанском побережье страны. При этом дефицит влаги ожидается на крайнем юге Восточной Сибири (Хакасия, Тува), в Забайкалье, Амурской области и на севере Якутии.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
25 мая, 04:19
Вильфанд рассказал о темпах глобального потепления в России
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Обсудить 19
Республика Саха (Якутия)ЧукоткаРоман ВильфандГидрометцентрТаймырКраснодарский крайОбщество
Популярные комментарии
Прогноз на лето от Гидрометцентра- будет жарко, но это не точно; будут дожди, по это не точно.
1 июня, 08:12
YYuriy
24140001
синоптики хуже астрологов
1 июня, 07:19
bberia
3310002
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