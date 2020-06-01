В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

"В большинстве регионов <...> температура ожидается около и выше нормы: на европейской территории около нормы на положительном фоне. На самом западе европейской части тоже норма, но на отрицательном фоне. Регион, где температура будет существенно превышать норму, — это Западная Сибирь, исключая юг Западной Сибири. <...> Мы прогнозируем волны тепла, периоды жаркой погоды с небольшими периодами похолодания", — пояснил собеседник агентства.