В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Июнь в России будет неоднородным, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В большинстве регионов <...> температура ожидается около и выше нормы: на европейской территории около нормы на положительном фоне. На самом западе европейской части тоже норма, но на отрицательном фоне. Регион, где температура будет существенно превышать норму, — это Западная Сибирь, исключая юг Западной Сибири. <...> Мы прогнозируем волны тепла, периоды жаркой погоды с небольшими периодами похолодания", — пояснил собеседник агентства.
Как уточнил ученый, температура будет заметно превышать средние многолетние значения в Красноярском крае, Якутии и на Чукотке.
"Около и чуть ниже нормы будет в Новосибирской, Омской области, в Кемеровской области, на юге Красноярского крае и в Туве", — отметил Вильфанд.
Он также добавил, что больше, чем обычно, выпадет осадков в Крыму и Краснодарском крае, на Таймыре и тихоокеанском побережье страны. При этом дефицит влаги ожидается на крайнем юге Восточной Сибири (Хакасия, Тува), в Забайкалье, Амурской области и на севере Якутии.