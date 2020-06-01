Северный флот осваивает новейшие атомные подлодки

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Самый грозный из российских флотов по составу и вооружению, на протяжении уже нескольких лет являющийся Объединенным стратегическим командованием, Самый грозный из российских флотов по составу и вооружению, на протяжении уже нескольких лет являющийся Объединенным стратегическим командованием, Северный флот , отмечает годовщину со дня основания. Сейчас он активно осваивает новейшие атомные подлодки проектов "Борей-А" и "Ясень-М", а также ждет прихода обновленных "Варшавянок".

Годом образования Северного флота считается 1733-й, когда был создан Архангельский военный порт. День Северного флота отмечается 1 июня.

Как сообщила Объединенная судостроительная корпорация, за несколько дней до праздника флоту наконец-то была передана стратегическая атомная подводная лодка " Князь Владимир ". Она стала первой в российском флоте, которую построили по модернизированному проекту 955 А ("Борей-А"). От обычных "Бореев", каких в составе российского ВМФ три, она отличается обводами корпуса, пониженной акустической и электромагнитной заметностью, а также лучшей управляемостью.

Изначально подлодку планировали передать флоту еще в 2019 году, однако из-за технических проблем мероприятие откладывалось. В итоге акт приема-передачи был подписан в Северодвинске 28 мая. Крейсер оснащен комплексом межконтинентальных баллистических ракет "Булава" и современным минно-торпедным оружием. На стадии строительства находятся еще четыре "Борея-А", пятый под названием "Князь Олег" ВМФ также планирует получить в этом году.

"Цирконы" и "Посейдоны"

Также в этом году Северный флот ждет многоцелевую атомную субмарину "Казань" проекта 885М "Ясень-М". Она, как и "Князь Владимир", является первой подлодкой в серии, которую построили по усовершенствованному проекту. Как сообщали на " Севмаше ", где создаются эти подлодки, изменения по сравнению с проектом 885 коснулись элементной базы комплексов радиоэлектронного вооружения и модернизированного оборудования и материалов, которые поставляют российские производители.

Подлодка этого проекта, как рассказывал ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко , станет первой субмариной, с борта которой пройдут испытания новейшей российской гиперзвуковой ракеты "Циркон". Она будет летать со скоростью 9 Махов (в девять раз выше скорости звука) на дальность более тысячи километров. В перспективе "Циркон" будут получать как подводные лодки, так и надводные корабли. Президент России Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования, а Криворучко заявлял о возможности увеличить и его без того впечатляющую скорость.

Кораблем, на котором начались испытания "Циркона", стал также входящий в состав Северного флота фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". Продолжение испытательных пусков на корабле, который два года назад пополнил состав флота, запланировано и в этом году.

Пока в составе Северного флота лишь один такой фрегат, но в скором времени должен появиться второй – "Адмирал Касатонов", который сейчас находится на завершающем этапе госиспытаний. Третий корабль "Адмирал Головко" недавно спустили на воду на " Северной верфи " в Санкт-Петербурге . По заверениям судостроителей, флот получит его в 2022 году. Помимо универсальной пусковой установки, которая сейчас используется для ракет "Калибр", а в дальнейшем даст возможность запускать "Цирконы", корабли проекта 22350 вооружены 130-миллиметровой артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом "Редут", а также противолодочным комплексом "Пакет-НК".

Еще одним кораблем Северного флота, который в будущем получит "Цирконы", станет ракетный крейсер "Адмирал Нахимов", который сейчас проходит модернизацию на "Севмаше" в Северодвинске. Завершение ремонта несколько раз откладывалось, по последним данным, сейчас корабль готов более чем на половину, спуск на воду запланирован на 2021 год, а передача флоту – на рубеже 2022-2023 годов.

Официально о том, что корабль вооружат новой гиперзвуковой ракетой, стало известно недавно, об этом заявил замминистра обороны Криворучко. Однако ранее председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев в беседе с РИА Новости высказывал мнение, что "Адмирал Нахимов" станет "кораблем геополитического значения", если его вооружат "Цирконами".

Своей очереди на модернизацию дожидается и однотипный крейсер "Петр Великий", который является флагманом Северного флота. Эти гиганты водоизмещением свыше 25 тысяч тонн предназначены для уничтожения авианосных групп противника. Даже сейчас, до модернизации, кораблю "нет равных как по числу типов оружия, так и по его количеству", признаются на флоте.

На Северном флоте проходят испытания новейшего российского подводного беспилотника "Посейдон". Как рассказывал РИА Новости источник в российском оборонно-промышленном комплексе, его практический пуск с борта атомной подводной лодки "Белгород" запланирован на осень 2020 года. Сейчас идут испытания отдельных узлов и агрегатов беспилотника.

Подлодка "Белгород" была изначально построена по проекту 949А "Антей" (аналог "Курска"), по впоследствии переработана под использование "Посейдонов". Новую лодку спустили на воду в апреле 2019 года на "Севмаше". Штатный носитель "Посейдонов", АПЛ "Хабаровск", строится там же. Как сообщал РИА Новости источник в "оборонке", спуск "Хабаровска" на воду ожидается в ближайшие месяцы. Характеристики подлодки официально не разглашаются.

Сквозь невзгоды

Тяжелее всего идет модернизация также относящегося к Северному флоту авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" . Корабль встал на ремонт еще в 2017 году после похода в Сирию . В ночь на 30 октября произошла авария при спуске корабля на воду. Плавучий док ПД-50, в котором находился корабль, резко ушел под воду, в результате чего на авианосец упал подъемный кран и повредил часть его палубы.

"Адмирала Кузнецова" затем перевели на 35-й судоремонтный завод в Мурманске , где с ним произошел еще один инцидент - на его борту возник пожар. Как рассказывал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов , на борту проводилась замена энергетического оборудования, в результате сварки искра упала в трюмное помещение, и находившееся там разлитое топливо загорелось. Пострадали более десяти человек, двое погибли.

Как затем уточнил Рахманов, критических повреждений корабль не получил, ущерб составил 500 миллионов рублей, а не десятки миллиардов, как сообщали некоторые российские СМИ. Тем не менее несчастья "Адмирала Кузнецова" на этом не закончились. ОСК пришлось расторгнуть контракт с компанией "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" (АО "И.И.С."), которая строила новый сухой док на заводе в Мурманске. Работы продвигались очень медленно, из того, что было прописано на первом этапе контракта, подрядчик выполнил лишь 10%.

Сейчас корпорация уже нашла нового строителя для сухого дока. Если он приступит к работе в ближайшие месяцы, корабль может быть сдан флоту в срок – в 2022 году.