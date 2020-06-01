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Распространение нового коронавируса
2020-06-01T00:33
https://ria.ru/20200601/1572263523.html
В Петербурге возобновляется льготный проезд в общественном транспорте
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568742722_0:0:3066:1725_1036x0_80_0_0_9fec04a1f0f139c33f28fa7c33ca5a81.jpg
РИА Новости

В Петербурге возобновляется льготный проезд в общественном транспорте

00:33 01.06.2020
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСанитарная обработка автобусов компании СПб ГУП "Пассажиравтотранс" в Санкт-Петербурге
Санитарная обработка автобусов компании СПб ГУП Пассажиравтотранс в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Санитарная обработка автобусов компании СПб ГУП "Пассажиравтотранс" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Льготный проезд в общественном транспорте Петербурга, приостановленный в рамках ограничений по коронавирусу, возобновляется с понедельника.
"С 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, вновь смогут пользоваться своими проездными билетами", – сообщают власти.
При этом тот ресурс, который был на проездном по состоянию на 28 марта, когда льготный проезд приостановили, будет полностью восстановлен. В течение июня льготный проездной билет активируется в автоматизированном режиме, а с 1 июля по 31 декабря 2020 года — по заявлению.
По оценке администрации Петербурга, это позволит тем пассажирам, которые сейчас находятся в лечебных учреждениях или на дачах и не пользуются городским транспортом, не потерять средства, находящиеся на проездных картах.
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Также по просьбам жителей пригородных районов (Колпино, Пушкин, Павловск, Ломоносов и другие) для льготников восстанавливается бесплатный проезд в пригородных поездах в обе стороны, если начальный и конечный пункт поездки находятся на территории Санкт-Петербурга. Аналогичная схема будет применяться для пригородных автобусов — билет за 10% от стоимости можно будет приобрести на поездку в любую сторону в пределах города.
"Это решение позволит работающим льготникам без лишних затрат добираться до работы", - отмечают городские власти.
В Петербурге с 1 по 14 июня смягчается ряд ограничений по коронавирусу. Так, обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет становится рекомендованной. Это же относится к использованию масок и перчаток на улицах. При этом их применение в общественных местах, в транспорте и магазинах останется обязательным.,
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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