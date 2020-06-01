В Петербурге возобновляется льготный проезд в общественном транспорте

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн - РИА Новости. Льготный проезд в общественном транспорте Льготный проезд в общественном транспорте Петербурга , приостановленный в рамках ограничений по коронавирусу, возобновляется с понедельника.

"С 1 июня пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте Петербурга, вновь смогут пользоваться своими проездными билетами", – сообщают власти.

При этом тот ресурс, который был на проездном по состоянию на 28 марта, когда льготный проезд приостановили, будет полностью восстановлен. В течение июня льготный проездной билет активируется в автоматизированном режиме, а с 1 июля по 31 декабря 2020 года — по заявлению.

По оценке администрации Петербурга, это позволит тем пассажирам, которые сейчас находятся в лечебных учреждениях или на дачах и не пользуются городским транспортом, не потерять средства, находящиеся на проездных картах.

Пушкин, Также по просьбам жителей пригородных районов ( Колпино Павловск , Ломоносов и другие) для льготников восстанавливается бесплатный проезд в пригородных поездах в обе стороны, если начальный и конечный пункт поездки находятся на территории Санкт-Петербурга. Аналогичная схема будет применяться для пригородных автобусов — билет за 10% от стоимости можно будет приобрести на поездку в любую сторону в пределах города.

"Это решение позволит работающим льготникам без лишних затрат добираться до работы", - отмечают городские власти.

В Петербурге с 1 по 14 июня смягчается ряд ограничений по коронавирусу. Так, обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет становится рекомендованной. Это же относится к использованию масок и перчаток на улицах. При этом их применение в общественных местах, в транспорте и магазинах останется обязательным.,