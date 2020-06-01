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Культура
2020-06-01T00:35
https://ria.ru/20200601/1572263483.html
Пригожин потребовал, чтобы Шнуров извинился перед Валерией
https://cdn25.img.ria.ru/images/155190/16/1551901670_0:101:3072:1829_1036x0_80_0_0_a7f424e76525a428bbf53d1d0b6f408b.jpg
РИА Новости

Пригожин потребовал, чтобы Шнуров извинился перед Валерией

00:35 01.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА "Россия сегодня" в Москве.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин во время творческой встречи, приуроченной к его 50-летнему юбилею, в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире телеканала НТВ обратился к музыканту Сергею Шнурову с требованием извиниться перед его супругой, певицей Валерией.
Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Музыкант опубликовал стихи, где назвал продюсера цирковым заступником. Тогда Пригожин написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Продюсер отметил, что больше всего в их конфликте его бесит то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.

"Сергей, я надеюсь, что тебе хватит мужества, смелости извиниться не передо мной, а перед Валерией. Ты прекрасно понимаешь, где она и где фанера, более профессионального человека на планете не найдешь, поэтому за Валерию я тебе многое не прощу", — заявил Пригожин.

При этом продюсер отметил, что готов простить Шнурову "что-то за себя". Также Пригожин раскритиковал артиста за использование нецензурной лексики.

"Я вам честно скажу: мат из уст Жванецкого — это художественное произведение, а мат из уст Шнура — это пошлость", — считает он.

Ранее о тяжелом положении рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.
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Обсудить 12
КультураСергей Глушко (Тарзан)РоссияМузыкаШоу-бизнесИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Шнур (Сергей Шнуров)
Популярные комментарии
У Шнура на почве нецензурной лексики совсем крыша съехала, он думает что раз он срубил бабла на использовании мата в песнях, то и в жизни можно матом направо и налево крыть. Рано или поздно ему муж какой-нибудь оскорблённой дамочки так мозги поправит что мало не покажется.
1 июня, 00:43
СССергей Смирнов
21100040
Йося, да угомонись ты. Вон голова вся уже в пегментных пятнах, а всё рыцаря из себя строишь.
1 июня, 00:50
sergeyleshchov
4220026
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