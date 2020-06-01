Пригожин потребовал, чтобы Шнуров извинился перед Валерией

Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Музыкант опубликовал стихи, где назвал продюсера цирковым заступником. Тогда Пригожин написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Продюсер отметил, что больше всего в их конфликте его бесит то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.