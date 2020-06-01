Пригожин потребовал, чтобы Шнуров извинился перед Валерией

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в эфире телеканала НТВ обратился к музыканту Сергею Шнурову с требованием извиниться перед его супругой, певицей Валерией.
Конфликт Пригожина и Шнурова разгорелся после слов продюсера, что из-за отмены выступлений артисты, особенно молодые, находятся в бедственном положении. Музыкант опубликовал стихи, где назвал продюсера цирковым заступником. Тогда Пригожин написал Шнурову несколько сообщений, в которых назвал оппонента "мразенышем" и использовал нецензурную лексику. Продюсер отметил, что больше всего в их конфликте его бесит то, что музыкант позволяет себе задевать членов его семьи.
"Сергей, я надеюсь, что тебе хватит мужества, смелости извиниться не передо мной, а перед Валерией. Ты прекрасно понимаешь, где она и где фанера, более профессионального человека на планете не найдешь, поэтому за Валерию я тебе многое не прощу", — заявил Пригожин.
При этом продюсер отметил, что готов простить Шнурову "что-то за себя". Также Пригожин раскритиковал артиста за использование нецензурной лексики.
"Я вам честно скажу: мат из уст Жванецкого — это художественное произведение, а мат из уст Шнура — это пошлость", — считает он.
Ранее о тяжелом положении рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. По его словам, артисты, в отличие от "бабушек и дедушек", не получают ни копейки.