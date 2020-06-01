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2020-06-01T09:27
https://ria.ru/20200601/1572263422.html
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
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РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

00:28 01.06.2020 (обновлено: 09:27 01.06.2020)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить поддержку в размере МРОТ для домохозяек. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Как говорится в пояснительной записке, документ предусматривает введение ежемесячных денежных пособий "лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи".
Под домашним хозяйством в проекте подразумеваются уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.
Право на пособие будет иметь только один из членов семьи, причем в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.
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"Подпитки нету". Жириновский объяснил, для чего домохозяйкам выплаты
Порядок выплат должен будет определить Минтруд, а подать заявление на получение россияне смогут в органы социальной защиты или через МФЦ.
Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.
Нилов объяснил свою инициативу "несложной социально-экономической логикой". По его словам, сейчас централизованно вводятся "обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости". Но такие меры все же носят временный и вынужденный характер, "а домохозяйства постоянны", отметил депутат.
Он призвал не недооценивать их востребованность и выразил мнение, что ежемесячное пособие укрепит социальную стабильность в обществе.
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Обсудить 142
Ярослав НиловЛДПРГосдума РФВладимир ЖириновскийОбщество
Популярные комментарии
Ерунда полная, кто то будет месяц работать за МРОТ, а кто то собственную квартиру подметать и получать одинаково. Пытаются сделать аналог американского "Вэлфера"? Дармоедов размножать?
1 июня, 04:29
iinvisible.man.12
5326329293
народ разводиться начнёт, чтобы это пособие получать )
1 июня, 03:44
Илья Петров
14723035361
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