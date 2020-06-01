В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Парламентарии от Парламентарии от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, предлагающий установить поддержку в размере МРОТ для домохозяек. Об этом сообщила пресс-служба одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду и соцполитике Ярослава Нилова

Как говорится в пояснительной записке, документ предусматривает введение ежемесячных денежных пособий "лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи".

Под домашним хозяйством в проекте подразумеваются уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

Право на пособие будет иметь только один из членов семьи, причем в случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Порядок выплат должен будет определить Минтруд, а подать заявление на получение россияне смогут в органы социальной защиты или через МФЦ.

Предполагается, что закон в случае его принятия вступит в силу с 1 января 2021 года.

Нилов объяснил свою инициативу "несложной социально-экономической логикой". По его словам, сейчас централизованно вводятся "обусловленные и объяснимые пандемией меры, направленные на регулирование рынка занятости". Но такие меры все же носят временный и вынужденный характер, "а домохозяйства постоянны", отметил депутат.