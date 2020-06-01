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2020-06-01T09:56
https://ria.ru/20200601/1572255728.html
Пекин применит в Гонконге законы своего противника
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РИА Новости

Пекин применит в Гонконге законы своего противника

08:00 01.06.2020 (обновлено: 09:56 01.06.2020)
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© РИА Новости / Мигель КанделаУчастник протестов в Гонконге
Участник протестов в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Участник протестов в Гонконге. Архивное фото
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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На минувшей неделе Вашингтон пообещал санкции против Пекина за то, что в Китае будет принят закон об охране национальной безопасности, имеющий отношение к Гонконгу. Это событие или нет? Да, потому что по нему видно, как развивается уже, по сути, масштабная холодная война двух первых держав мира. А повод для очередного обострения — это вторично.
Собственно, повода и вообще может в реальности не быть. Так, на завершившейся в Пекине сессии китайского парламента было всего лишь принято постановление о том, что такой закон необходимо разработать. Этим займется действующий круглый год Постоянный комитет (китайская парламентская система двухэтажная, примерно как наш бывший Съезд народных депутатов и Верховный Совет). Ожидается, что "гонконгский законопроект" будет принят до августа, хотя это еще не факт. Тем не менее это новшество обсуждается чуть не по всему миру и уже стало поводом для гневной реакции Вашингтона. А также поводом для демонстрации гонконгских радикалов (давно не было).
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Дело даже не в том, что каждая страна решает и будет решать внутренние дела сама (этого в США и подобных государствах не желают знать). Все еще веселее. Китайские СМИ на эту ситуацию отозвались с элементом юридического садизма: а мы вообще-то скопировали ваш закон. Гонконг — автономия со своим базовым законом, чем-то вроде местной конституции? Так в США каждый штат автономен и имеет свой свод законов.
Но там есть общий для всех федеральный закон о национальной безопасности (2002 год), а также Патриотический акт (ныне Акт о свободе). По ним, напоминают китайцы, любой, совершающий акты терроризма, подрыва государства, измены родине и так далее наказывается вплоть до смертной казни. И такие же законы есть у британцев, австралийцев и далее по списку, но мы-то учились у лучших из лучших, у вас.
Нет никаких сомнений, что гонконгские радикалы, если бы они вытворяли свои художества в США, получили бы там по полной программе. Тут и терроризм (со странной любовью к поджогам), и продуманное разрушение систем власти и городской экономики, и призывы к сепаратизму, и многое другое. То, что нынешний протест — бледная тень того, что творилось в прошлом году, это мелочи, и гонконгские власти с ним разбираются и без новых законов. По сути, речь скорее о том, что автономный Гонконг в какой-то воображаемой острой ситуации не должен укрывать людей посерьезнее, чем студенты, идущие на улицу с коктейлями имени товарища Молотова.
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28 мая, 19:32Сказано в эфире
"Санкций не опасаются". Россиянка рассказала о ситуации в Гонконге: В США пригрозили ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью нового закона "захватит" Гонконг. Частный гид из Гонконга Оксана Шматок в эфире радио Sputnik рассказала о текущей обстановке в этом специальном административном районе.
Гонконгские эксперты, якобы видевшие черновики будущего закона, говорят, что судить террористов должны будут все равно местные суды. В том числе наемные судьи-иностранцы, которые в этой бывшей британской колонии есть? Неясно. Также остается неясным, смогут ли — и в каких случаях — суды федеральные поправлять местных юристов. По базовому закону — нет. Предполагается, что гонконгская автономия должна сама создать какие-то новые юридические механизмы, решающие эти вопросы.
Но все это дело будущего. А настоящее — это то, как в Пекине реагируют на предстоящий очередной раунд санкций и запретов со стороны США. Здесь многое можно узнать из пресс-конференции премьер-министра Ли Кэцяна под занавес парламентской сессии и еще из редакционной статьи в "экспортном" англоязычном издании Global Times. А также из оценок общей экономической ситуации в стране с учетом военного бюджета.
Общая картина такая: Пекин перестал обращать внимание на очередные акции США, понимая, что не тот, так этот повод для них найдется. Поэтому надо исходить из худшего — и особенно вооруженным силам и военной промышленности (оборонный бюджет вырос на 6,6%, притом что многие другие статьи расходов порезаны). Но масштабной (ядерной) войны с США никто, конечно, не ожидает.
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То есть китайцы теперь чувствуют себя свободными делать то, что абсолютно необходимо, тем более внутри своей страны: спасибо "умной" американской политике. И такая ситуация теперь надолго.
Здесь, говорят пекинские комментаторы, надо учитывать преимущество США в долгосрочной войне двух экономик — а это высокие технологии. Китаю придется сделать рывок к полной технологической автономии, причем не только внутренней: надо научиться побеждать такие американские продукты на любых третьих рынках — так, как в каких-то сферах Китай это уже делает.
А вот если борьба перейдет на площадки финансовых рынков, то тут больше пострадают США с их катастрофическими последствиями развития пандемии. В Пекине не ожидают американских достижений в экономике в ближайшие годы, но особенно не верят в устойчивость долларовой сферы.
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27 мая, 21:30Акценты
Шеф, все пропало! В США забеспокоились о ГонконгеГоссекретарь США Майк Помпео бьет в набат. Гонконг утратил свою автономию от Китая, заявил он Конгрессу. И только слепой этого не видит, уверен госсекретарь. А ведь по соглашению между КНР и Великобритании Гонконг должен сохранять свою автономию.
Стоит напомнить, что, хотя китайское правительство отказывается официально загадывать насчет роста своей экономики по итогам года, оценки финансистов колеблются между 1,5 и 2,5 процента — роста, заметим. Америке никто никакого роста не предсказывает. А тут еще и мрачная реальность раскола американского общества — особенно перед ноябрьскими президентскими выборами — не просто на две несогласные части, как раньше. Сегодня речь о том, что пандемия довела этот раскол до новых значений, вплоть до "масочной войны" — когда этот способ защиты от вируса для одних стал предметом ненависти, а для других наоборот. Это уже не две партии — это два несовместимых на бытовом, уличном уровне стиля жизни. Слабое общество, слабое государство.
В общем, Китай не радует перспектива конфронтации с США, но бояться таковой там не спешат. А вот кому вся эта история предельно неприятна, так это бизнесу Гонконга (а на этой территории все — бизнес, поскольку производств там немного).
Гонконг
27 мая, 12:13
Политолог оценил ситуацию вокруг Гонконга
Раньше настроения там были такие: уличные радикалы рушат экономику и жизнь, но это наши дети-студенты, разберемся сами, успокоим их и продолжим играть роль посредников между Китаем и внешним миром, включая США. И вот теперь эти люди слышат от Трампа: США "начнут рассматривать отказ от ряда привилегий" Гонконга, то есть полностью или частично лишат его нынешнего торгового статуса, отличного от Китая в целом.
А это означает, что США предали не только своих предпринимателей, базирующихся в Гонконге, но и местные деловые круги. Американцы надеялись этим привлечь местный бизнес на свою сторону, но получается наоборот: они ставят под удар весь местный бизнес. Ему приходится делать выводы, и не те, что хотели США. В общем, крымская какая-то ситуация получается. Хотели — во имя людей из Крыма — наказать Москву, а в результате наказали жителей Крыма, хотя не то чтобы они очень по этому поводу огорчаются.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
27 мая, 11:26Сказано в эфире
"Нечто мощное". Почему Трамп вновь угрожает КитаюПрезидент США Дональд Трамп пообещал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге. Эти угрозы в эфире радио Sputnik прокомментировал профессор СПбГУ Владимир Колотов.
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Дональд ТрампЛи КэцянМоскваПекинГонконгВашингтон (город)СШААвторыМнение - АвторыВ мире
Популярные комментарии
Попытка опустить "заокеанских товарищей" с небес на землю. Но там не услышат. Американцы специализируются на поисках соринок в чужом глазу, а потому никогда не увидят бревна в глазу собственном.
1 июня, 08:11
lizander_57 Лизандер
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