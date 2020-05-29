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2020-05-29T23:13
https://ria.ru/20200529/1572203220.html
США введут санкции против Китая из-за Гонконга
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РИА Новости

США введут санкции против Китая из-за Гонконга

22:00 29.05.2020 (обновлено: 23:13 29.05.2020)
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© Alex Ogle / AFPВиды Гонконга
Виды Гонконга
© Alex Ogle / AFP
ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.
Как заявил президент Дональд Трамп, действия Вашингтона будут "сильными и значительными".
Также американский лидер объявил о пересмотре отношений с Гонконгом.
"Китай заменил формулу "одна страна — две системы" на "одна страна — одна система", поэтому я распорядился, чтобы моя администрация начала процесс отмены политики льгот, дающих привилегии Гонконгу", — сказал глава Белого дома.
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Трамп пояснил, что это коснется целого ряда соглашений между США и специальным административным районом, в том числе по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли продукцией двойного назначения.
Он добавил, что Пекин "нарушил взятые на себя обязательства", "в одностороннем порядке взяв контроль над ситуацией в сфере безопасности Гонконга".
"Это трагедия для жителей Китая, Гонконга и всего мира", — заключил американский лидер.
Ранее Всекитайское собрание народных представителей, являющееся главным законодательным органом страны, рассмотрело проект "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Это вызвало резкое недовольство антиправительственных сил в специальном административном районе и некоторых западных чиновников.
Документ, специально разработанный для Гонконга, предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Законопроект также запрещает любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.
Великобритания, Австралия, Канады и США выпустили совместное заявление, в котором говорится, что решение Пекина о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.
В свою очередь, официальный представитель МИД Чжао Лицзянь призвал другие страны прекратить вмешательство в дела Гонконга.
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Дональд ТрампГонконгКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Ну, значит, Китай уже очень скоро станет самым верным и надёжным союзником России... Новость не плохая! )))
29 мая, 22:03
Игорь Соколов
1001010011
Понесло старичка) Дональд Дакович жжет
29 мая, 22:01
allhimer
25291005
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