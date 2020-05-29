США введут санкции против Китая из-за Гонконга

ВАШИНГТОН, 29 мая — РИА Новости. Американские власти введут санкции против китайских политиков и представителей Гонконга из-за "подрыва" автономии специального административного района.

Как заявил президент Дональд Трамп, действия Вашингтона будут "сильными и значительными".

Также американский лидер объявил о пересмотре отношений с Гонконгом.

"Китай заменил формулу "одна страна — две системы" на "одна страна — одна система", поэтому я распорядился, чтобы моя администрация начала процесс отмены политики льгот, дающих привилегии Гонконгу", — сказал глава Белого дома.

Трамп пояснил, что это коснется целого ряда соглашений между США и специальным административным районом, в том числе по вопросам экстрадиции, экспорта и торговли продукцией двойного назначения.

Он добавил, что Пекин "нарушил взятые на себя обязательства", "в одностороннем порядке взяв контроль над ситуацией в сфере безопасности Гонконга".

"Это трагедия для жителей Китая, Гонконга и всего мира", — заключил американский лидер.

Ранее Всекитайское собрание народных представителей, являющееся главным законодательным органом страны, рассмотрело проект "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Это вызвало резкое недовольство антиправительственных сил в специальном административном районе и некоторых западных чиновников.

Документ, специально разработанный для Гонконга, предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Законопроект также запрещает любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.

Великобритания, Австралия, Канады и США выпустили совместное заявление, в котором говорится, что решение Пекина о разработке для Гонконга закона о нацбезопасности противоречит положениям подписанной Британией и Китаем декларации об автономии региона.