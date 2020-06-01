Мамы получают работу благодаря центру "Моя карьера"

"По данным опроса среди женщин, обратившихся в центр "Моя карьера" во время самоизоляции, мы видим, что в первую очередь они нуждаются в психологической поддержке, в том, чтобы их выслушали, помогли советом. У нас есть специальные группы помощи, работают психологи, которые проводят индивидуальные консультации и помогают жительницам Москвы преодолевать страх и неуверенность в завтрашнем дне. Мы стараемся не просто найти им работу, а создать дружелюбную обстановку, отвлечь от тревог, дать уверенность в себе и заставить поверить в свои силы", — рассказала Ирина Швец, директор специализированного центра занятости "Моя карьера".