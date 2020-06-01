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2020-06-01T11:21
https://ria.ru/20200601/1572248121.html
Мамы получают работу благодаря центру "Моя карьера"
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РИА Новости

Мамы получают работу благодаря центру "Моя карьера"

08:00 01.06.2020 (обновлено: 11:21 01.06.2020)
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Женщина за компьютером у себя дома
Женщина за компьютером у себя дома
МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Пройти обучение по востребованным на рынке профессиям, получить помощь в поиске подходящих вакансий и проконсультироваться у специалистов по трудоустройству могут женщины благодаря образовательной программе центра "Моя карьера". С начала режима ограничений к программе присоединилось более 6,5 тысячи московских мам, сообщается на портале mos.ru.
Ежедневно участницы программы "Мама работает" общаются в чате популярного онлайн-мессенджера, где специалисты центра размещают вакансии, отвечают на вопросы, связанные с трудоустройством, помогают составить резюме и сопроводительное письмо, а также составляют индивидуальный план поиска работы. Чтобы присоединиться к программе, необходимо записаться на онлайн-прием в центр на сайте моякарьера.москва.

"По данным опроса среди женщин, обратившихся в центр "Моя карьера" во время самоизоляции, мы видим, что в первую очередь они нуждаются в психологической поддержке, в том, чтобы их выслушали, помогли советом. У нас есть специальные группы помощи, работают психологи, которые проводят индивидуальные консультации и помогают жительницам Москвы преодолевать страх и неуверенность в завтрашнем дне. Мы стараемся не просто найти им работу, а создать дружелюбную обстановку, отвлечь от тревог, дать уверенность в себе и заставить поверить в свои силы", — рассказала Ирина Швец, директор специализированного центра занятости "Моя карьера".

С момента введения режима самоизоляции в чате программы было опубликовано более 400 вакансий для мам.
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