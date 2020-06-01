Мамы получают работу благодаря центру "Моя карьера"

МОСКВА, 1 июня — РИА Новости. Пройти обучение по востребованным на рынке профессиям, получить помощь в поиске подходящих вакансий и проконсультироваться у специалистов по трудоустройству могут женщины благодаря образовательной программе центра "Моя карьера". С начала режима ограничений к программе присоединилось более 6,5 тысячи московских мам, сообщается на портале mos.ru.
Ежедневно участницы программы "Мама работает" общаются в чате популярного онлайн-мессенджера, где специалисты центра размещают вакансии, отвечают на вопросы, связанные с трудоустройством, помогают составить резюме и сопроводительное письмо, а также составляют индивидуальный план поиска работы. Чтобы присоединиться к программе, необходимо записаться на онлайн-прием в центр на сайте моякарьера.москва.
"По данным опроса среди женщин, обратившихся в центр "Моя карьера" во время самоизоляции, мы видим, что в первую очередь они нуждаются в психологической поддержке, в том, чтобы их выслушали, помогли советом. У нас есть специальные группы помощи, работают психологи, которые проводят индивидуальные консультации и помогают жительницам Москвы преодолевать страх и неуверенность в завтрашнем дне. Мы стараемся не просто найти им работу, а создать дружелюбную обстановку, отвлечь от тревог, дать уверенность в себе и заставить поверить в свои силы", — рассказала Ирина Швец, директор специализированного центра занятости "Моя карьера".
С момента введения режима самоизоляции в чате программы было опубликовано более 400 вакансий для мам.