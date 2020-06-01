Эксперт рассказал, куда можно вложить снятые в банке деньги

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Существуют следующие варианты вложения денег, которые вы сняли в банке: открытие индивидуального инвестиционного счета (ИИС), покупка корпоративных облигаций и покупка акций дивидендных компаний. При этом третий вариант подойдет не каждому человеку, ведь рынок акций — гораздо более рисковый инструмент вложения средств, объяснил агентству "Прайм" ведущий персональный брокер "БКС Брокер" Андрей Богдашев.
По его словам, во-первых, можно открыть ИИС, на который полагаются налоговые льготы от государства.
Во-вторых, деньги можно вложить в покупку корпоративных облигаций — по ним можно получить доход пять-восемь процентов.
"Третий вариант — это покупка акций дивидендных компаний, но этот вариант не каждому подойдет, все-таки рынок акций — гораздо более рисковый инструмент вложения средств. Тем не менее тем, кто рассматривает и такой способ вложения, можно предложить дивидендную корзину из пяти бумаг: "Сургутнефтегаз" (привилегированные), МТС, "Лукойл", ММК, "Норникель". По этим акциям мы ждем дивидендную доходность девять процентов на горизонте год", — заключил он.