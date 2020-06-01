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2020-06-01T08:00
https://ria.ru/20200601/1572178720.html
Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня
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РИА Новости

Детские выплаты и открытие санаториев: что изменится с 1 июня

08:00 01.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЛежаки у бассейна санатория "Знание" в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования
Лежаки у бассейна санатория Знание в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Максим Рубченко. Семьям с детьми начнут выплачивать пособия, откроются санатории, подорожают услуги ЖКХ, приставы смогут получить сведения обо всех счетах должников, а банковский роуминг отменят. Об этих и других июньских новшествах — в материале РИА Новости.

Выплаты на детей

С 1 июня можно получить по десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до пятнадцати лет включительно. До трех лет — по пять тысяч в месяц за апрель, май и июнь.
Малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет дополнительно полагается половина прожиточного минимума в месяц с января. То есть, если подать заявление в июне, разовая выплата — около 33 тысяч рублей на ребенка. Потом деньги будут поступать ежемесячно.
Все электронные заявки на единовременную помощь проверят через загс, чтобы исключить злоупотребления.

Открытие санаториев

В ряде регионов возобновляют работу санатории и курортные комплексы. Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, на первом этапе откроются санатории с медицинской лицензией, а также апарт-отели и отели с коттеджным размещением. Затем — курорты, все остальные отели, пляжи. Разрешат туры, круизы.
По словам вице-премьера, к этому готовы 23 региона. В частности, сочинский курорт "Роза Хутор" рассчитывает открыть бронирование не позднее 8 июня, сообщил его исполнительный директор Юрий Колобов. Там ожидают высокую загрузку — на уровне 80-90%.
Ранее Роспотребнадзор смягчил эпидемиологические рекомендации для санаториев. Но от отдыхающих все равно потребуется справка об отрицательном тесте на COVID-19. А покидать территорию санатория можно только в организованных экскурсионных группах.
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Кроме того, некоторые регионы предупреждают о двухнедельном карантине для приезжих из Москвы, Подмосковья, Петербурга и других неблагополучных по COVID-19 районов.
Ограничения на поездки за границу пока сохраняются из-за высокого риска второй волны пандемии. Напомним, согласно опросам ВЦИОМ, летний отдых за границей в этом году планируют только четыре процента россиян, 61% собираются провести отпуск дома.

Возврат долгов

С 1 июня должникам будет намного сложнее утаить деньги от судебных исполнителей. Теперь приставы получат доступ к сведениям обо всех личных банковских счетах, о движении средств как в рублях, так и в иностранной валюте. Раньше такая информация предоставлялась лишь по расчетным счетам.
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При этом вступает в силу принятый в феврале 2019 года закон, дополняющий список доходов, с которых запрещено взыскивать деньги по решению суда. В частности, это пенсии по потере кормильца, алименты и пособия, а также единовременная материальная помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Удерживать долги с пенсий по старости и инвалидности разрешается.
Кроме того, закон устанавливает порядок проверки банками правомочности списания средств со счетов должника, чтобы приставы случайно не забрали деньги, полученные по "защищенным" видам доходов.

Правила регистрации безработных

Центры занятости населения при оформлении безработных с 1 июня будут проверять данные заявителей в МВД и загсах — в том числе о наличии детей, о регистрации по месту жительства и действительности паспорта. Если обнаружат несоответствия, пособие по безработице пересчитают, даже если его уже назначили. Это необходимо для борьбы с мошенничеством.

Детский отдых

С этого лета организацией детского отдыха смогут заниматься лишь те организации, которые попали в специальный госреестр. Для этого нужно пройти проверки и предоставить все сведения о себе. К тому же надо получить положительное заключение санитарно-эпидемиологической службы и лицензию на медицинскую деятельность.
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Новые ужесточения — реакция власти на трагедию в июле прошлого года в Хабаровском крае, когда во время пожара в детском лагере погибли четыре ребенка.

Отмена банковского роуминга

С 14 июня отменяется так называемый банковский роуминг — финансовым организациям запретят брать комиссию за денежные переводы, если и у плательщика, и у получателя открыты счета в одном банке, но в разных регионах. Сейчас такая комиссия составляет 1-1,5% от суммы, но не больше тысячи рублей.
Эксперты считают, что это поспособствует популяризации безналичных платежей в стране и обеспечит свободное перемещение денег на финансовом рынке.
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Дмитрий ЧернышенкоРоза ХуторВЦИОММоскваСанкт-ПетербургОбществоЭкономика
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