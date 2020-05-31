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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T22:15
https://ria.ru/20200531/1572261903.html
Вывозной рейс из Нью-Йорка высадил в Ростове-на-Дону 140 россиян
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1036x0_80_0_0_4e859cd82df1daf36a41cf0ef774cd7d.jpg
РИА Новости

Вывозной рейс из Нью-Йорка высадил в Ростове-на-Дону 140 россиян

22:15 31.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая - РИА Новости, Юлия Насулина. Вывозной рейс в воскресенье прибыл из Нью-Йорка в Ростов-на-Дону, где высадил 140 пассажиров, сообщил РИА Новости представитель ростовского аэропорта Платов.
"Самолет рейсом Нью-Йорк - Москва - Ростов-на-Дону - Махачкала высадил в Ростове 140 пассажиров и направился в Махачкалу", - сказал он.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Нью-ЙоркМоскваРостов-на-ДонуМахачкалаОбщество
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