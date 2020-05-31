Поклонская ответила на слова телеведущего, пожелавшего смерти крымчанам

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у украинского телеведущего, пожелавшего смерти жителям Крыма и Донбасса, душевные проблемы.
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса за их выбор России. Он заявил, что является сторонником тотальной блокады и Крыма, и Донбасса.
"Судя по высказыванию этого неизвестного мне фантазера – блогера с Западной Украины или с Канады, его преждевременно освободили из психиатрической клиники, так как болезненные симптомы в виде комплексов перед Россией еще очень чувствительны. Надеюсь, его состояние когда-нибудь улучшится, и юноша освободится от непростой психической хвори", - сказала Поклонская РИА Новости.
Она посоветовала всем желающим уничтожения Крыма остудить пыл.
"То, что вы, господа крикуны, пропагандируете, называется международным преступлением. И не надо сейчас с пеной у рта орать, чей Крым. Вопрос так не стоит", - подчеркнула Поклонская.