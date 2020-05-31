Поклонская ответила на слова телеведущего, пожелавшего смерти крымчанам

"Судя по высказыванию этого неизвестного мне фантазера – блогера с Западной Украины или с Канады, его преждевременно освободили из психиатрической клиники, так как болезненные симптомы в виде комплексов перед Россией еще очень чувствительны. Надеюсь, его состояние когда-нибудь улучшится, и юноша освободится от непростой психической хвори", - сказала Поклонская РИА Новости.