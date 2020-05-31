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2020-05-31T22:38
https://ria.ru/20200531/1572261759.html
Поклонская ответила на слова телеведущего, пожелавшего смерти крымчанам
https://cdn23.img.ria.ru/images/155195/16/1551951664_0:0:2495:1404_1036x0_80_0_0_bc438fac410f337faf9c04608fd6a8f8.jpg
РИА Новости

Поклонская ответила на слова телеведущего, пожелавшего смерти крымчанам

22:01 31.05.2020 (обновлено: 22:38 31.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время пленарного заседание Госдумы РФ в Москве
Наталья Поклонская во время пленарного заседание Госдумы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что у украинского телеведущего, пожелавшего смерти жителям Крыма и Донбасса, душевные проблемы.
Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов в эфире своего YouTube-канала пожелал "сдохнуть" жителям Крыма и Донбасса за их выбор России. Он заявил, что является сторонником тотальной блокады и Крыма, и Донбасса.
Львов, Украина
3 мая, 01:24
Украинский телеведущий рассказал, как обманывал русскоязычных туристов
"Судя по высказыванию этого неизвестного мне фантазера – блогера с Западной Украины или с Канады, его преждевременно освободили из психиатрической клиники, так как болезненные симптомы в виде комплексов перед Россией еще очень чувствительны. Надеюсь, его состояние когда-нибудь улучшится, и юноша освободится от непростой психической хвори", - сказала Поклонская РИА Новости.
Она посоветовала всем желающим уничтожения Крыма остудить пыл.
"То, что вы, господа крикуны, пропагандируете, называется международным преступлением. И не надо сейчас с пеной у рта орать, чей Крым. Вопрос так не стоит", - подчеркнула Поклонская.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеОстап ДроздовДонбассНаталья ПоклонскаяРеспублика КрымУкраинаВ мире
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