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Распространение нового коронавируса
2020-05-31T21:55
https://ria.ru/20200531/1572261705.html
Медведев рассказал, куда направили сэкономленные на праймериз деньги
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570184617_0:54:3036:1761_1036x0_80_0_0_44afb752ff0639d3d12f23350e49921c.jpg
РИА Новости

Медведев рассказал, куда направили сэкономленные на праймериз деньги

21:55 31.05.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью агентству РИА Новости
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проведение внутрипартийного предварительного голосования "Единой России" в электронном формате позволило партии сэкономить средства, эти деньги направлены на помощь людям в период пандемии коронавируса, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Электронное предварительное голосование позволило партии сэкономить весьма значительные средства, которые, естественно, были направлены на помощь людям в период пандемии. Я имею в виду то, что мы уже сделали, - это закупка и распространение средств индивидуальной защиты, приобретение автомобилей для медицинских учреждений, оборудования для детей, которые нуждаются в том, чтобы учиться дистанционно, и у которых нет возможности приобрести компьютеры", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями ЕР по случаю завершения электронного предварительного голосования.
По его словам, "это было существенное дополнение к общему объёму средств, которые партия собрала, включая те пожертвования, которые сделали члены партии".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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