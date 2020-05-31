Медведев рассказал, куда направили сэкономленные на праймериз деньги

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Проведение внутрипартийного предварительного голосования "Единой России" в электронном формате позволило партии сэкономить средства, эти деньги направлены на помощь людям в период пандемии коронавируса, заявил председатель ЕР Дмитрий Медведев.
"Электронное предварительное голосование позволило партии сэкономить весьма значительные средства, которые, естественно, были направлены на помощь людям в период пандемии. Я имею в виду то, что мы уже сделали, - это закупка и распространение средств индивидуальной защиты, приобретение автомобилей для медицинских учреждений, оборудования для детей, которые нуждаются в том, чтобы учиться дистанционно, и у которых нет возможности приобрести компьютеры", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями ЕР по случаю завершения электронного предварительного голосования.
По его словам, "это было существенное дополнение к общему объёму средств, которые партия собрала, включая те пожертвования, которые сделали члены партии".
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