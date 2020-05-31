Медведев рассказал, куда направили сэкономленные на праймериз деньги

"Электронное предварительное голосование позволило партии сэкономить весьма значительные средства, которые, естественно, были направлены на помощь людям в период пандемии. Я имею в виду то, что мы уже сделали, - это закупка и распространение средств индивидуальной защиты, приобретение автомобилей для медицинских учреждений, оборудования для детей, которые нуждаются в том, чтобы учиться дистанционно, и у которых нет возможности приобрести компьютеры", - сказал Медведев в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями ЕР по случаю завершения электронного предварительного голосования.