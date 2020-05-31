На Украине испытали ракету "Нептун"

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Украинское конструкторское бюро "Луч" из концерна "Укроборонопром" отчиталось об успешных испытаниях крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Как сообщил глава КБ Олег Коростелев, пуски осуществлялись по двум целям в Черном море с интервалом в две секунды. По его словам, первая цель находилась в 85 километрах от места пуска, а вторая – в 110 километрах. Расстояние между ними составляло более 20 километров.
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Коростелев заявил, что на подлете к цели ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и вычислили оптимальную точку поражения.
В июле 2019 года бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что эти ракеты якобы могут за несколько минут уничтожить Крымский мост. В ответ лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в случае подобного развития событий Украина перестанет существовать как государство.
Версия советской ракеты
Как заявил член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков, "Нептун" представляет собой версию советских Х-35.
"Сейчас они ее переделали, чтобы могли выпускать без российских поставок на собственных предприятиях. Ракета представляет собой устаревшую версию американского "Гарпуна" по основным характеристикам", — заявил эксперт.
Сивков добавил, что Россия располагает оружием, дальность которого в два — два с половиной раза превосходит украинские ракеты.
В то же время он признал, что "Нептун" следует расценивать как потенциальную опасность, однако Россия готова ей противостоять. Для этого необходимо обеспечить систему контроля, усилить разведку на Черном море, отслеживать передвижение украинских кораблей в места потенциального пуска ракет и препятствовать их выдвижению туда.
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"Только рыбу кормить"
Военный эксперт Виктор Литовкин назвал сообщения украинского КБ надуванием щек.
По его мнению, ракеты являются старыми советскими образцами, которыми "только рыбу кормить" в Черном море.
Литовкин добавил, что Крым надежно защищен авиационными полками и системами ПВО. Помимо этого, полуостров находится под защитой Черноморского флота.