Медведев оценил опыт "Единой России" по электронному голосованию

"Электронное голосование... на мой взгляд, укрепило лидерские позиции партии "Единая Россия". Технологии дистанционного голосования на выборах в большинстве стран мира, в том числе в России, только проходят "обкатку", - сказал он в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями ЕР по случаю завершения электронного предварительного голосования.