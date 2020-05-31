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Медведев оценил опыт "Единой России" по электронному голосованию
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РИА Новости

Медведев оценил опыт "Единой России" по электронному голосованию

21:39 31.05.2020 (обновлено: 06:23 01.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета "Единой России"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит заседание бюро высшего совета Единой России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Электронное голосование укрепило лидерские позиции "Единой России", но такие технологии только проходят обкатку, заявил в воскресенье лидер ЕР Дмитрий Медведев.
"Электронное голосование... на мой взгляд, укрепило лидерские позиции партии "Единая Россия". Технологии дистанционного голосования на выборах в большинстве стран мира, в том числе в России, только проходят "обкатку", - сказал он в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями ЕР по случаю завершения электронного предварительного голосования.
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При этом Медведев указал, что за год до того, как электронное голосование впервые использовалось на выборах в Мосгордуму, партия "провела первое электронное предварительное голосование". "Опыт оказался успешным, и мы смогли его развить до нынешних масштабов", - отметил он.
Медведев отметил, что много говорилось о том, что электронное голосование будет интересно только жителям крупных городов. "Но цифры говорят, что большое количество проголосовавших – жители села", - сказал он.
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Дмитрий МедведевЕдиная РоссияМосковская городская думаПолитика
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