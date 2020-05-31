Медведев оценил опыт "Единой России" по электронному голосованию

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Электронное голосование укрепило лидерские позиции "Единой России", но такие технологии только проходят обкатку, заявил в воскресенье лидер ЕР Дмитрий Медведев.
"Электронное голосование... на мой взгляд, укрепило лидерские позиции партии "Единая Россия". Технологии дистанционного голосования на выборах в большинстве стран мира, в том числе в России, только проходят "обкатку", - сказал он в ходе онлайн-совещания с региональными отделениями ЕР по случаю завершения электронного предварительного голосования.
При этом Медведев указал, что за год до того, как электронное голосование впервые использовалось на выборах в Мосгордуму, партия "провела первое электронное предварительное голосование". "Опыт оказался успешным, и мы смогли его развить до нынешних масштабов", - отметил он.
Медведев отметил, что много говорилось о том, что электронное голосование будет интересно только жителям крупных городов. "Но цифры говорят, что большое количество проголосовавших – жители села", - сказал он.