В Пензенской области 28 пациентов вылечились от коронавируса

САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Медики в Пензенской области в воскресенье выписали с выздоровлением 28 пациентов, у которых была коронавирусная инфекция, общее число вылечившихся выросло до 1855, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждены 2332 случая коронавируса. Скончались 19 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Выписаны 28 человек. Итого выздоровевших - 1855", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 14 июня объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.