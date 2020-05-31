Песков рассказал, как пройдет парад Победы

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент Президент Владимир Путин , а также приглашенные гости во время парада будут находиться на трибуне, рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

У представителя Кремля спросили, пройдет ли мероприятие в "максимально обычном режиме".

"Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств", —сказал он.

Песков выразил надежду, что ко времени проведения парада от режима самоизоляции "практически ничего не останется".

Как будет проходить парад

Мероприятие состоится 24 июня, ранее Путин объявил эту дату нерабочим днем с сохранением заработной платы.

Парады пройдут сразу в нескольких российских городах. В Москве в 10 утра военная техника проедет по Красной площади, а в 22 часа в городе запустят артиллерийские салюты.

В этом году отмечают 75-летие завершения Великой Отечественной войны. Традиционно военный парад проводят 9 мая, но в этом году из-за пандемии коронавируса его перенесли.

Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, свободного прохода на Красную площадь, как обычно, во время мероприятия не будет.

Бессмертный полк

В последнее время 9 мая по всей стране также проводили акцию "Бессмертный полк. Она представляла собой шествия, во время которых люди несли фотографии своих родственников, которые участвовали в войне. География и численность шествий из года в год расширялись.