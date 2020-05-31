В Пензенский области продлили режим самоизоляции до 14 июня

САРАТОВ, 31 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в воскресенье своим постановлением продлил режим самоизоляции для всех жителей до 14 июня, а также в условиях действующих из-за коронавируса ограничений разрешил проведение партийных конференций по выдвижению кандидатов на выборы депутатов и главы региона 13 сентября.
Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 31 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
"(В сроках режима самоизоляции) слова "по 31 мая 2020 включительно" заменить словами "по 14 июня 2020 включительно", - говорится в постановлении губернатора.
Также этим же документом глава региона разрешил массовые мероприятия, связанные с предстоящими в области выборами губернатора и депутатов различного уровня.
"(Запретить массовые мероприятия, за исключением) отчетно-выборных конференций политических партий, региональных и местных отделений политических партий и иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах губернатора Пензенской области, депутатов Государственной Думы ФС РФ, депутатов представительных органов муниципальных образований Пензенской области 13 сентября 2020 года, по выдвижению кандидатов на должность губернатора ..., кандидатов в депутаты", - отмечается в постановлении.
Кроме того, список непродовольственных товаров первой необходимости дополнили изделиями медицинского назначения.
"В случае получения разрешения федеральной службы Роспотребнадзора на выход в первый этап смягчения ограничений режим будет изменен", - написала пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем Telegram-канале.
Всего в области лабораторно подтверждены 2332 случая коронавируса. Скончались 19 человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, выздоровели 1827.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.